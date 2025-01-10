Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

В 2024 году 19% потребления электроэнергии в ЕС обеспечила ветроэнергетика

Ведомости

В 2024 г. 19% потребления электроэнергии со стороны Евросоюза покрывала ветроэнергетика, а в целом в Европе – 20%, говорится в исследовании Wind Europe. При этом Европа все еще отстает от целевого показателя по добыче зеленой энергии и планирует увеличить показатель до 34% к 2030 г.

Как сообщается в исследовании, темпы ввода ВЭС упали до 13 ГВт в год, что вдвое ниже целевого показателя в 30 ГВт в год, необходимых для достижения заявленных к 2030 г. климатических целей. К 2050 г. ВЭС должны покрывать до 50% потребления энергии. В числе причин отставания в Wind Europe называются три аспекта: медленный переход стран-членов на упрощенное регулирование ЕС и отставание в электрификации экономик (только 23% энергобаланса ЕС приходится на электроэнергию).

Главным условием было названо отставание электросетевого хозяйства от потребностей ветроэнергетики. По подсчетам организации, сетями не обеспечены 500 ГВт потенциальной мощности ВЭС. Так, иногда к сетям не могут подключить уже построенный ветропарк, как получилось с 900 МВт морского проекта  Borkum Riffgrund 3 в Германии.

Как писали «Ведомости», европейская климатическая служба Copernicus подтвердила, что 2024 г. стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в мире и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, остается основным фактором экстремальных температур воздуха и поверхности моря. Другие факторы, такие как явление Эль-Ниньо, также способствовали необычным температурам, наблюдаемым в течение года, говорится в сообщении службы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных