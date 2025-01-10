В 2024 году 19% потребления электроэнергии в ЕС обеспечила ветроэнергетика
В 2024 г. 19% потребления электроэнергии со стороны Евросоюза покрывала ветроэнергетика, а в целом в Европе – 20%, говорится в исследовании Wind Europe. При этом Европа все еще отстает от целевого показателя по добыче зеленой энергии и планирует увеличить показатель до 34% к 2030 г.
Как сообщается в исследовании, темпы ввода ВЭС упали до 13 ГВт в год, что вдвое ниже целевого показателя в 30 ГВт в год, необходимых для достижения заявленных к 2030 г. климатических целей. К 2050 г. ВЭС должны покрывать до 50% потребления энергии. В числе причин отставания в Wind Europe называются три аспекта: медленный переход стран-членов на упрощенное регулирование ЕС и отставание в электрификации экономик (только 23% энергобаланса ЕС приходится на электроэнергию).
Главным условием было названо отставание электросетевого хозяйства от потребностей ветроэнергетики. По подсчетам организации, сетями не обеспечены 500 ГВт потенциальной мощности ВЭС. Так, иногда к сетям не могут подключить уже построенный ветропарк, как получилось с 900 МВт морского проекта Borkum Riffgrund 3 в Германии.
Как писали «Ведомости», европейская климатическая служба Copernicus подтвердила, что 2024 г. стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в мире и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, остается основным фактором экстремальных температур воздуха и поверхности моря. Другие факторы, такие как явление Эль-Ниньо, также способствовали необычным температурам, наблюдаемым в течение года, говорится в сообщении службы.