В 2024 году 19% потребления электроэнергии в ЕС обеспечила ветроэнергетика

Как сообщается в исследовании, темпы ввода ВЭС упали до 13 ГВт в год, что вдвое ниже целевого показателя в 30 ГВт в год, необходимых для достижения заявленных к 2030 г. климатических целей. К 2050 г. ВЭС должны покрывать до 50% потребления энергии. В числе причин отставания в Wind Europe называются три аспекта: медленный переход стран-членов на упрощенное регулирование ЕС и отставание в электрификации экономик (только 23% энергобаланса ЕС приходится на электроэнергию).