Ученые Copernicus назвали 2024 год самым жарким в истории

31 декабря в МГУ сообщили, что 2024 г. год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса. Предыдущий рекорд составлял 8,0 градуса и был отмечен в 2020 г.