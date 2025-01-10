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Ученые Copernicus назвали 2024 год самым жарким в истории

Ведомости

2024 г. стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет европейской климатической службы Copernicus.

Согласно отчету, в прошлом году температура воздуха была на 0,12 градуса по Цельсию выше, чем в 2023 г., который стал самым теплым годом за всю историю наблюдений.

«Таким образом, 2024 г. стал первым календарным годом за всю историю наблюдений, когда температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем», – говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на такие временные явления, как эффект Эль-Ниньо, основным фактором экстремальных температур остается изменение климата, вызванное деятельностью человека.

31 декабря в МГУ сообщили, что 2024 г. год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса. Предыдущий рекорд составлял 8,0 градуса и был отмечен в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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