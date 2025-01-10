Ученые Copernicus назвали 2024 год самым жарким в истории
2024 г. стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет европейской климатической службы Copernicus.
Согласно отчету, в прошлом году температура воздуха была на 0,12 градуса по Цельсию выше, чем в 2023 г., который стал самым теплым годом за всю историю наблюдений.
«Таким образом, 2024 г. стал первым календарным годом за всю историю наблюдений, когда температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем», – говорится в материале.
Отмечается, что несмотря на такие временные явления, как эффект Эль-Ниньо, основным фактором экстремальных температур остается изменение климата, вызванное деятельностью человека.
31 декабря в МГУ сообщили, что 2024 г. год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса. Предыдущий рекорд составлял 8,0 градуса и был отмечен в 2020 г.