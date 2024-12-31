МГУ: 2024 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений
Этот год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений. Это следует из данных Метеорологической обсерватории МГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
«2024 г. стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градусов (предыдущий рекорд составлял 8,0 градусов и был отмечен в 2020 г.)», – говорится в сообщении.
Холодным были только январь и май 2024 г., остальные 10 месяцев года оказались значительно теплее обычных показателей. Особенно жарким в столице выдался сентябрь: в среднем за месяц температура составила 17,9 градусов тепла, что на 5,7 градусов выше сентябрьской климатической нормы.
«Он стал рекордно жарким сентябрем за всю историю метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд наибольшей среднемесячной температуры в сентябре для Москвы (17,0 градусов), продержавшийся без малого 180 лет, был отмечен еще во времена Николая Первого в далеком 1847 г.», – сообщили в МГУ.
Сентябрь, помимо тепла, стал рекордно солнечным (продолжительность солнечного сияния достигла 263 часа) и рекордно сухим (количество осадков составило 9,6 мм).
Превышение климатической нормы на семь и более градусов было отмечено в периоды с 29 июня по 4 июля, с 10 по 15 сентября и с 25 по 29 сентября. Кроме того, в этом году девять раз было отмечено другое опасное явление – сильная жара свыше 30 градусов тепла: с 29 июня по 5 июля, с 14 и 15 июля. Опасное явление аномально холодной погоды наблюдалось всего один раз только со 2 по 8 января.
Декабрь в Москве был отмечен «плюсовой» температурой. Она на 1,5–2 градуса превысила климатическую норму. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская говорила «Ведомостям», что несмотря на потепление, стоит одеваться по погоде. По ее словам, заболеть можно не из-за самого факта переохлаждения, а из-за ослабления иммунитета.
Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила «Ведомостям», что погода последние несколько дней 2024 г. в Москве будет «совсем не зимней», но 31 декабря холода вернутся и пойдет снег. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал такую погоду сказочной. По его словам, слабый мороз и снег «создадут атмосферу уюта и волшебства».