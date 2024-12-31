МГУ: 2024 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Превышение климатической нормы на семь и более градусов было отмечено в периоды с 29 июня по 4 июля, с 10 по 15 сентября и с 25 по 29 сентября. Кроме того, в этом году девять раз было отмечено другое опасное явление – сильная жара свыше 30 градусов тепла: с 29 июня по 5 июля, с 14 и 15 июля. Опасное явление аномально холодной погоды наблюдалось всего один раз только со 2 по 8 января.