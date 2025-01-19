Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу

Заявление поступило в суд 17 января. Среди ответчиков по иску также указаны «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Как указывает РБК, эти компании по состоянию на июль 2023 г. зарегистрированы на Кипре и являются владельцами ПНТ.