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Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу

Ведомости

Генеральная прокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки арбитражных дел. 

Заявление поступило в суд 17 января. Среди ответчиков по иску также указаны «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Как указывает РБК, эти компании по состоянию на июль 2023 г. зарегистрированы на Кипре и являются владельцами ПНТ. 

Третьими лицами выступают Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Савеловский районный суд Москвы осенью 2024 г. арестовал 4538 обыкновенных акций Петербургского терминала, принадлежащих Елене Васильевой, писал РБК. Она вошла в совет директоров ПНТ по доверенности от мужа, бизнесмена Сергея Васильева. Арест на акции был наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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