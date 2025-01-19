Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу
Генеральная прокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 17 января. Среди ответчиков по иску также указаны «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Как указывает РБК, эти компании по состоянию на июль 2023 г. зарегистрированы на Кипре и являются владельцами ПНТ.
Третьими лицами выступают Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Савеловский районный суд Москвы осенью 2024 г. арестовал 4538 обыкновенных акций Петербургского терминала, принадлежащих Елене Васильевой, писал РБК. Она вошла в совет директоров ПНТ по доверенности от мужа, бизнесмена Сергея Васильева. Арест на акции был наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).