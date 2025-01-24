«Интерфакс»: Gloria Jeans закрывает швейные фабрики в Ростовской области

21 января стало известно, что Ростовский производитель и ритейлер одежды Gloria Jeans второй раз за полгода сменил генерального директора. Вместо Максима Басова, который был назначен в июне 2024 г., пост занял Александр Тарасов. Согласно информации ретейлера, к концу 2023 г. сеть компании включала в себя более 700 магазинов в более чем в 300 городах России, Беларуси и Казахстана. По предварительным данным управленческой отчетности, выручка компании в прошлом году составила 78 млрд руб., EBITDA – 14,4 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб.