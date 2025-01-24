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«Интерфакс»: Gloria Jeans закрывает швейные фабрики в Ростовской области

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Российская компания Gloria Jeans закроет швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинск Ростовской области, сообщили «Интерфакс» источники, знакомые с ситуацией.

Сотрудникам фабрик уже было отправлено сообщение об увольнении в связи с прекращением работы предприятия. В общей сложности на двух фабриках работает более 1500 сотрудников. 

Основатель компании и председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников подтвердил информацию о закрытии фабрик в беседе с представителями ростовской газеты «Город N». Отвечая на вопрос о причинах принятия такого решения, он ответил, что нет новых технологий для развития производства, а также фабрики убыточны из-за оттока сотрудников в связи с военной службой в рамках специальной военной операции и предложениями с более высокой зарплатой. 

«Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», – заявил Мельников.

Основатель компании также рассказал, что он передал все активы компании в фонд Анастасии Узорешительницы и сегодня является наемным менеджером Gloria Jeans.

21 января стало известно, что Ростовский производитель и ритейлер одежды Gloria Jeans второй раз за полгода сменил генерального директора. Вместо Максима Басова, который был назначен в июне 2024 г., пост занял Александр Тарасов. Согласно информации ретейлера, к концу 2023 г. сеть компании включала в себя более 700 магазинов в более чем в 300 городах России, Беларуси и Казахстана. По предварительным данным управленческой отчетности, выручка компании в прошлом году составила 78 млрд руб., EBITDA – 14,4 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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