«Интерфакс»: Gloria Jeans закрывает швейные фабрики в Ростовской области
Российская компания Gloria Jeans закроет швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинск Ростовской области, сообщили «Интерфакс» источники, знакомые с ситуацией.
Сотрудникам фабрик уже было отправлено сообщение об увольнении в связи с прекращением работы предприятия. В общей сложности на двух фабриках работает более 1500 сотрудников.
Основатель компании и председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников подтвердил информацию о закрытии фабрик в беседе с представителями ростовской газеты «Город N». Отвечая на вопрос о причинах принятия такого решения, он ответил, что нет новых технологий для развития производства, а также фабрики убыточны из-за оттока сотрудников в связи с военной службой в рамках специальной военной операции и предложениями с более высокой зарплатой.
«Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», – заявил Мельников.
Основатель компании также рассказал, что он передал все активы компании в фонд Анастасии Узорешительницы и сегодня является наемным менеджером Gloria Jeans.
21 января стало известно, что Ростовский производитель и ритейлер одежды Gloria Jeans второй раз за полгода сменил генерального директора. Вместо Максима Басова, который был назначен в июне 2024 г., пост занял Александр Тарасов. Согласно информации ретейлера, к концу 2023 г. сеть компании включала в себя более 700 магазинов в более чем в 300 городах России, Беларуси и Казахстана. По предварительным данным управленческой отчетности, выручка компании в прошлом году составила 78 млрд руб., EBITDA – 14,4 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб.