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Производитель алкоголя Diageo изучает продажу пивного бренда Guinness

Ведомости

Британский производитель алкогольных напитков Diageo рассматривает возможность продажи бренда ирландского пива Guinness. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Компания изучает ряд возможностей, включая потенциальное выделение или продажу Guinness, которая, вероятно, будет оценена более чем в $10 млрд», – сказано в публикации.

Кроме того, прорабатываются варианты относительно доли Diageo в 34% в подразделении LVMH, производящем алкогольную продукцию. Компания может либо расширить свое участие в предприятии, либо выйти из числа акционеров, пишет Bloomberg.

Компания Diageo была основана в 1997 г., ее штаб-квартира находится в Лондоне. Специализируется на производстве и распространении алкогольных напитков. Среди брендов компании: Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. В июне 2022 г. компания сообщила об уходе с рынка РФ на фоне начала российской спецоперации на Украине. Выручка Diageo в 2023 г. составила $20,4 млрд, прибыль – $4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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