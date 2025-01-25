Производитель алкоголя Diageo изучает продажу пивного бренда Guinness

Компания Diageo была основана в 1997 г., ее штаб-квартира находится в Лондоне. Специализируется на производстве и распространении алкогольных напитков. Среди брендов компании: Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. В июне 2022 г. компания сообщила об уходе с рынка РФ на фоне начала российской спецоперации на Украине. Выручка Diageo в 2023 г. составила $20,4 млрд, прибыль – $4 млрд.