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В 2024 году спрос на франшизы в России вырос на 26%

Ведомости

В 2024 г. спрос на франшизы увеличился на 26% относительно предыдущего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито».

Аналитики «Авито» отмечают, что россияне стали больше интересоваться франшизами на фоне снижения спроса на готовый бизнес (на 9% за год) из-за низкой доступности кредитования. Стоимость франшизы, как правило, ниже цены готового бизнеса. По данным компании, в прошлом году готовый бизнес обходился покупателям в среднем в 2 млн руб., а размер паушального взноса составлял 1 млн руб.

Издание отмечает, что во Franshiza.ru оценили рост продаж в 14%, а в TopFranchise называют спрос стабильным. По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт. Во второй половине 2024 г. активность на рынке франшиз снизилась относительного первого полугодия, так как рост ключевой ставки стал сильнее «давить» на рынок. Некоторые предприниматели сохраняли сбережения, откладывая запуск бизнеса, на что их стимулировала доходность вкладов.

Отмечается, что самыми популярными в 2024 г. стали франшизы ритейлеров, они сформировали 25% спроса. Второе место по востребованности занял общепит (15%). 13% запросов пришлись на производственные франшизы.

Франшизы, связанные с бабл-ти, показали прирост спроса более чем в два раза в 2024 г., сообщил сооснователь TopFranchise Виктор Большаков. Прирост в вендинговом сегменте достиг 52%, в сфере медуслуг, связанных с применением капельниц, – 49%.

Согласно данным Franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга в 2023 г. составил 3,18 трлн руб. В сентябре прошлого года Рождественская прогнозировала, что в 2024 г. франчайзинговый рынок в России вырастет на 8–13%, писали «Ведомости. Тренды». Отмечалось, что на фоне высокой ключевой ставки франшизы становятся альтернативой инвестиционным инструментам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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