В 2024 году спрос на франшизы в России вырос на 26%

Издание отмечает, что во Franshiza.ru оценили рост продаж в 14%, а в TopFranchise называют спрос стабильным. По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт. Во второй половине 2024 г. активность на рынке франшиз снизилась относительного первого полугодия, так как рост ключевой ставки стал сильнее «давить» на рынок. Некоторые предприниматели сохраняли сбережения, откладывая запуск бизнеса, на что их стимулировала доходность вкладов.