Крупного белгородского производителя «Приосколье» выкупил «Инвест трейд»
Владельцем компании «Приосколье» и Краснояружской зерновой компании стало ООО «Инвест трейд». Такие данные следуют из выписки ЕГРЮЛ.
Приосколье принадлежало ее основателю Геннадию Бобрицкому, который сейчас выехал из страны и находится в розыске. Предполагалось, что «Приосколье» выкупит холдинг «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».
Компания «Инвест трейд» занимается производством электроэнергии и принадлежит ее генеральному директору Сергею Феськову (99,9%) и ООО «Белинвест».
В июне 2023 г. Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны за мошенничество. МВД обвиняло предпринимателей в незаконном отчуждении в 2014 г. имущества машиностроительного предприятия ЗАО «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустрия».
В начале 2024 г. Бобрицкого отпустили под домашний арест, после чего бизнесмен скрылся, сообщал «Коммерсантъ».
«Приосколье» владеет 16 действующими откормочными площадками мощностью 430 000 т мяса птицы в живом весе в год, а также тремя заводами по убою и переработке мощностью 48 900 голов в час. «Приосколье» на протяжении последнего десятилетия входило в тройку крупнейших производителей мяса бройлеров в России.