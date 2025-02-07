Крупного белгородского производителя «Приосколье» выкупил «Инвест трейд»

«Приосколье» владеет 16 действующими откормочными площадками мощностью 430 000 т мяса птицы в живом весе в год, а также тремя заводами по убою и переработке мощностью 48 900 голов в час. «Приосколье» на протяжении последнего десятилетия входило в тройку крупнейших производителей мяса бройлеров в России.