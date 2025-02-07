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Крупного белгородского производителя «Приосколье» выкупил «Инвест трейд»

Ведомости

Владельцем компании «Приосколье» и Краснояружской зерновой компании стало ООО «Инвест трейд». Такие данные следуют из выписки ЕГРЮЛ.

Приосколье принадлежало ее основателю Геннадию Бобрицкому, который сейчас выехал из страны и находится в розыске. Предполагалось, что «Приосколье» выкупит холдинг «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

Компания «Инвест трейд» занимается производством электроэнергии и принадлежит ее генеральному директору Сергею Феськову (99,9%) и ООО «Белинвест».

В июне 2023 г. Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны за мошенничество. МВД обвиняло предпринимателей в незаконном отчуждении в 2014 г. имущества машиностроительного предприятия ЗАО «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустрия».

В начале 2024 г. Бобрицкого отпустили под домашний арест, после чего бизнесмен скрылся, сообщал «Коммерсантъ».

«Приосколье» владеет 16 действующими откормочными площадками мощностью 430 000 т мяса птицы в живом весе в год, а также тремя заводами по убою и переработке мощностью 48 900 голов в час. «Приосколье» на протяжении последнего десятилетия входило в тройку крупнейших производителей мяса бройлеров в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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