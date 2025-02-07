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Первый российский двигатель для легких вертолетов получил сертификат типа

Ведомости

Первый отечественный двигатель для легких вертолетов ВК-650В прошел все испытания и получил сертификат Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

ВК-650В разработали и создали на предприятии ОДК «Климов» в Санкт-Петербурге. Работа заняла больше пяти лет. Так, эскизный проект начали создавать в 2019 г., в 2023 г. успешно завершили инженерные испытания, а в 2024 г. начали отрабатывать новую силовую установку в составе вертолета «Ансат». Сейчас ВК-650В готов к серийному производству и эксплуатации.

Новый двигатель будет использоваться в составе вертолетов «Ансат» и других машин легкого класса, максимальная взлетная масса которых не превышает 4 т. Сертификат подтверждает, что конструкция двигателя соответствует всем необходимым стандартам и требованиям, предъявляемым к летной годности.

«Эта силовая установка заменит иностранные аналоги и предназначена для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т. В свою очередь, для региональной авиации разработан ТВ7-117СТ-01. Этот двигатель уже прошел сертификацию. Сейчас проходит сертификацию турбовинтовой самолет Ил-114-300 именно с этим двигателем», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

28 декабря стало известно, что на предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов. Все они ожидали поставки импортозамещенных компонентов от российских заводов. Собеседник «Ведомостей» рассказывал, что идет процесс замещения около 80 систем отечественных лайнеров, у каждой из которых свой цикл сертификации и производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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