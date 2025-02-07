Первый российский двигатель для легких вертолетов получил сертификат типа

ВК-650В разработали и создали на предприятии ОДК «Климов» в Санкт-Петербурге. Работа заняла больше пяти лет. Так, эскизный проект начали создавать в 2019 г., в 2023 г. успешно завершили инженерные испытания, а в 2024 г. начали отрабатывать новую силовую установку в составе вертолета «Ансат». Сейчас ВК-650В готов к серийному производству и эксплуатации.