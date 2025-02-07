Первый российский двигатель для легких вертолетов получил сертификат типа
Первый отечественный двигатель для легких вертолетов ВК-650В прошел все испытания и получил сертификат Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»).
ВК-650В разработали и создали на предприятии ОДК «Климов» в Санкт-Петербурге. Работа заняла больше пяти лет. Так, эскизный проект начали создавать в 2019 г., в 2023 г. успешно завершили инженерные испытания, а в 2024 г. начали отрабатывать новую силовую установку в составе вертолета «Ансат». Сейчас ВК-650В готов к серийному производству и эксплуатации.
Новый двигатель будет использоваться в составе вертолетов «Ансат» и других машин легкого класса, максимальная взлетная масса которых не превышает 4 т. Сертификат подтверждает, что конструкция двигателя соответствует всем необходимым стандартам и требованиям, предъявляемым к летной годности.
«Эта силовая установка заменит иностранные аналоги и предназначена для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т. В свою очередь, для региональной авиации разработан ТВ7-117СТ-01. Этот двигатель уже прошел сертификацию. Сейчас проходит сертификацию турбовинтовой самолет Ил-114-300 именно с этим двигателем», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
28 декабря стало известно, что на предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов. Все они ожидали поставки импортозамещенных компонентов от российских заводов. Собеседник «Ведомостей» рассказывал, что идет процесс замещения около 80 систем отечественных лайнеров, у каждой из которых свой цикл сертификации и производства.