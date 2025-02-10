Чистая прибыль «Норникеля» в 2024 году по МСФО составила $1,8 млрд
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2024 г. уменьшилась на 37% по сравнению с предыдущим годом, составив $1,8 млрд, а показатель EBITDA снизился на 25% до $5,2 млрд, следует из отчетности компании. В рублях чистая прибыль составила 169 млрд против 251,77 млрд руб. годом ранее.
Выручка компании за отчетный период сократилась на 13% в годовом выражении, достигнув $12,5 млрд. Основной причиной стало снижение рыночных цен на никель и металлы платиновой группы. Себестоимость реализованной продукции выросла, составив 580,3 млрд руб. против 543,65 млрд руб. в 2023 г. В результате валовая прибыль компании сократилась на 16,7% до 525,06 млрд руб. Операционная прибыль также снизилась – на 30% до 332,06 млрд руб. Финансовые расходы увеличились до 83,4 млрд руб., что оказало дополнительное давление на прибыль до налогообложения, которая сократилась до 223,42 млрд руб.
На конец 2024 г. активы «Норникеля» выросли до 2,356 трлн руб., увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. Основной рост пришелся на внеоборотные активы, которые достигли 1,66 трлн руб. (+14%). Среди них крупнейшую долю составляют основные средства – 1,55 трлн руб. Оборотные активы компании составили 696 млрд руб., увеличившись на 5,7%. При этом объем денежных средств и их эквивалентов сократился на 3,5% до 185,2 млрд руб. Капитал, принадлежащий акционерам материнской компании, вырос до 699,3 млрд руб., а неконтролирующие доли составили 123,8 млрд руб.
Обязательства компании также увеличились. Долгосрочные обязательства выросли на 45% до 931 млрд руб. в основном за счет увеличения кредитов и займов до 723,1 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились на 24% до 601,8 млрд руб., главным образом за счет уменьшения дивидендных выплат до 73,3 млрд руб. против 172,6 млрд руб. годом ранее.
В компании также заявили, что менеджмент не будет рекомендовать совету директоров выплату дивидендов за 2024 г. Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев сообщил, что в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков «абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании». На фоне результатов компании и заявления о дивидендах стоимость обыкновенных акций снижается более чем на 0,59% до 121,4 руб. за бумагу.