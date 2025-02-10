Чистая прибыль «Норникеля» в 2024 году по МСФО составила $1,8 млрд

Выручка компании за отчетный период сократилась на 13% в годовом выражении, достигнув $12,5 млрд. Основной причиной стало снижение рыночных цен на никель и металлы платиновой группы. Себестоимость реализованной продукции выросла, составив 580,3 млрд руб. против 543,65 млрд руб. в 2023 г. В результате валовая прибыль компании сократилась на 16,7% до 525,06 млрд руб. Операционная прибыль также снизилась – на 30% до 332,06 млрд руб. Финансовые расходы увеличились до 83,4 млрд руб., что оказало дополнительное давление на прибыль до налогообложения, которая сократилась до 223,42 млрд руб.