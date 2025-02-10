«Газпром» назначил новых руководителей двух подразделений
В топ-менеджменте «Газпрома» произошли изменения: были назначены два новых руководителя подразделений. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Начальником департамента 715 (отвечает за управление персоналом) назначен Александр Шагов. Начальником управления 127 назначен Антон Мухин.
Ранее возглавлявшая департамент 715 Елена Касьян освобождена от должности в связи с выходом на пенсию. Антон Шагов работает в «Газпроме» с 2010 г. Ранее занимал должность заместителя начальника департамента 715.
Галина Тарасова, которая была начальником управления 127, также вышла на пенсию. Антон Мухин, в свою очередь, работал в «Газпроме» с 2002 г. Был заместителем начальника своего отдела.
13 января стало известно, что в «Газпроме» изучается возможность сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата. Об этом ТАСС сообщал официальный представитель компании Сергей Куприянов.