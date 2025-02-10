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«Коммерсантъ»: активы холдинга «Борец» арестованы из-за иностранного контроля

Ведомости

Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на активы предприятий холдинга «Борец», который производит оборудование для российской нефтедобычи. Проверка выявила, что стратегические активы контролируются иностранцами, включая экс-акционера ЮКОСа Леонида Невзлина (считается в России иноагентом), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Холдинг, в который входят 15 предприятий в России и Казахстане, выпускает электроцентробежные насосы, погружные электродвигатели и газосепараторы, используемые «Газпром нефтью», «Лукойлом», «Сургутнефтегазом» и другими компаниями. Его продукция также применяется на месторождениях США, Канады, Бразилии и Кувейта. По данным надзора, реальными владельцами «Борца» являются британский подданный Марк Шабад, гражданин Швеции Григорий Штульберг и израильтянин Невзлин.

После 2014 г. доли предприятий зарегистрировали на кипрские и сейшельские компании, а в 2023 г. провели фиктивную «русификацию», переведя головную структуру в калининградский САР под видом «Салтекор инвестментс». Генпрокуратура утверждает, что это позволило сохранить контроль за иностранцами, а в 2024 г. через офшоры было выведено свыше 2 млрд руб. Смена юрисдикции не согласовывалась с ФАС и правительством, что, по версии истца, нарушает закон об ограничении иностранного участия в стратегических отраслях.

Ведомство требует признать сделки недействительными и обратить активы в доход государства, обвиняя ответчиков в содействии «стратегическому поражению России» через подрыв экономики. Слушания проходят в закрытом режиме. Представители «Борца» отказались комментировать иск, сославшись на незнание его содержания, но заверили, что производство работает в штатном режиме. Ранее холдинг сообщал о ребрендинге и модернизации, выражая уверенность в «росте и стабильном развитии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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