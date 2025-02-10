«Коммерсантъ»: активы холдинга «Борец» арестованы из-за иностранного контроля
Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на активы предприятий холдинга «Борец», который производит оборудование для российской нефтедобычи. Проверка выявила, что стратегические активы контролируются иностранцами, включая экс-акционера ЮКОСа Леонида Невзлина
Холдинг, в который входят 15 предприятий в России и Казахстане, выпускает электроцентробежные насосы, погружные электродвигатели и газосепараторы, используемые «Газпром нефтью», «Лукойлом», «Сургутнефтегазом» и другими компаниями. Его продукция также применяется на месторождениях США, Канады, Бразилии и Кувейта. По данным надзора, реальными владельцами «Борца» являются британский подданный Марк Шабад, гражданин Швеции Григорий Штульберг и израильтянин Невзлин.
После 2014 г. доли предприятий зарегистрировали на кипрские и сейшельские компании, а в 2023 г. провели фиктивную «русификацию», переведя головную структуру в калининградский САР под видом «Салтекор инвестментс». Генпрокуратура утверждает, что это позволило сохранить контроль за иностранцами, а в 2024 г. через офшоры было выведено свыше 2 млрд руб. Смена юрисдикции не согласовывалась с ФАС и правительством, что, по версии истца, нарушает закон об ограничении иностранного участия в стратегических отраслях.
Ведомство требует признать сделки недействительными и обратить активы в доход государства, обвиняя ответчиков в содействии «стратегическому поражению России» через подрыв экономики. Слушания проходят в закрытом режиме. Представители «Борца» отказались комментировать иск, сославшись на незнание его содержания, но заверили, что производство работает в штатном режиме. Ранее холдинг сообщал о ребрендинге и модернизации, выражая уверенность в «росте и стабильном развитии».