«Коммерсантъ»: активы холдинга «Борец» арестованы из-за иностранного контроля

После 2014 г. доли предприятий зарегистрировали на кипрские и сейшельские компании, а в 2023 г. провели фиктивную «русификацию», переведя головную структуру в калининградский САР под видом «Салтекор инвестментс». Генпрокуратура утверждает, что это позволило сохранить контроль за иностранцами, а в 2024 г. через офшоры было выведено свыше 2 млрд руб. Смена юрисдикции не согласовывалась с ФАС и правительством, что, по версии истца, нарушает закон об ограничении иностранного участия в стратегических отраслях.