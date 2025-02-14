ФАС проверит производителей сельхозтехники на антимонопольные нарушения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. Для этого крупнейшим производителям направлены запросы, касающиеся информации о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок, говорится в сообщении ведомства.
От производителей также требуется предоставить сведения о дилерах, являющихся лидерами по объемам продаж. ФАС проанализирует полученную информацию и, если будут зафиксированы признаки нарушений антимонопольного законодательства, примет меры реагирования.
С 2023 г. ФАС занимается мониторингом цен производителей, а с 2025 г. – дилеров сельхозтехники. Исследование проводится для максимального снижения рисков необоснованного повышения цен на отечественную технику перед началом посевной кампании.
В начале февраля в ассоциации «Росспецмаш» сообщили, что по итогам января – декабря 2024 г. производители сельскохозяйственной техники в России выпустили продукции на 237,1 млрд руб. – на 12,5% меньше в годовом исчислении. Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении упали на 17,6% – с 240,9 млрд руб. с учетом НДС до 198,4 млрд руб. с учетом НДС. При этом показатели экспорта выросли на 5,3% – до 18 млрд руб. без НДС.