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ФАС проверит производителей сельхозтехники на антимонопольные нарушения

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. Для этого крупнейшим производителям направлены запросы, касающиеся информации о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок, говорится в сообщении ведомства.

От производителей также требуется предоставить сведения о дилерах, являющихся лидерами по объемам продаж. ФАС проанализирует полученную информацию и, если будут зафиксированы признаки нарушений антимонопольного законодательства, примет меры реагирования.

С 2023 г. ФАС занимается мониторингом цен производителей, а с 2025 г. – дилеров сельхозтехники. Исследование проводится для максимального снижения рисков необоснованного повышения цен на отечественную технику перед началом посевной кампании.

В начале февраля в ассоциации «Росспецмаш» сообщили, что по итогам января – декабря 2024 г. производители сельскохозяйственной техники в России выпустили продукции на 237,1 млрд руб. – на 12,5% меньше в годовом исчислении. Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении упали на 17,6% – с 240,9 млрд руб. с учетом НДС до 198,4 млрд руб. с учетом НДС. При этом показатели экспорта выросли на 5,3% – до 18 млрд руб. без НДС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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