ФАС проверит производителей сельхозтехники на антимонопольные нарушения

В начале февраля в ассоциации «Росспецмаш» сообщили, что по итогам января – декабря 2024 г. производители сельскохозяйственной техники в России выпустили продукции на 237,1 млрд руб. – на 12,5% меньше в годовом исчислении. Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении упали на 17,6% – с 240,9 млрд руб. с учетом НДС до 198,4 млрд руб. с учетом НДС. При этом показатели экспорта выросли на 5,3% – до 18 млрд руб. без НДС.