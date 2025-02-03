В России на 13% снизилось производство сельхозтехники

Помимо прочего, российские производители сельхозтехники сталкиваются с неравными условиями конкуренции по сравнению с иностранными компаниями. Например, налоги на зарплату (НДФЛ + социальные взносы) в России достигают 43%, а в Канаде, например, при заработке до 120 000 руб. в месяц данный показатель равен нулю. Стоимость металла для российских заводов тоже выше, чем у зарубежных покупателей. Кредиты на производство предоставляются под завышенные проценты, а затраты на электроэнергию остаются высокими. В итоге изготовление комплектующих в России оказывается существенно дороже, чем закупка готовой техники, к примеру, в Китае.