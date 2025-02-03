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В России на 13% снизилось производство сельхозтехники

Вместе с тем экспорт такой продукции удалось нарастить на 5%
Ведомости

Производители сельскохозяйственной техники в России по итогам января – декабря 2024 г. выпустили продукции на 237,1 млрд руб. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщили в ассоциации «Росспецмаш».

Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении снизились на 17,6% – с 240,9 млрд руб. с учетом НДС до 198,4 млрд руб. с учетом НДС. А вот показатели экспорта увеличились на 5,3% – до 18 млрд руб. без НДС.

Если рассмотреть статистику по различным видам сельхозтехники, то объем производства зерноуборочных комбайнов снизился на 17,4% (в штуках – до 4571 единиц). Кормоуборочных комбайнов – на 6,7% до 321 шт. Сельскохозяйственных тракторов произвели на 25,9% меньше – 4295 штук. Аналогичная ситуация с плугами – снижение на 25,9%, произвели 2421 штуку.

Предпосылок к улучшению ситуации в 2025 г. в ассоциации «Росспецмаш» пока не видят. Эксперты, представители агропромышленного комплекса и машиностроительные компании неоднократно отмечали ключевые факторы этого спада: чрезмерно высокий уровень ключевой ставки Центробанка, низкая рентабельность сельскохозяйственного сектора, недостаток финансирования государственных программ поддержки аграриев и машиностроителей, изменения в условиях некоторых значимых программ помощи, а также увеличение затрат на производство техники и сельскохозяйственной продукции.

Помимо прочего, российские производители сельхозтехники сталкиваются с неравными условиями конкуренции по сравнению с иностранными компаниями. Например, налоги на зарплату (НДФЛ + социальные взносы) в России достигают 43%, а в Канаде, например, при заработке до 120 000 руб. в месяц данный показатель равен нулю. Стоимость металла для российских заводов тоже выше, чем у зарубежных покупателей. Кредиты на производство предоставляются под завышенные проценты, а затраты на электроэнергию остаются высокими. В итоге изготовление комплектующих в России оказывается существенно дороже, чем закупка готовой техники, к примеру, в Китае.

Чтобы стимулировать развитие отечественного производства сельхозтехники и модернизацию агропромышленного комплекса, ассоциация «Росспецмаш» предложила ежегодно выделять 10% от общего объема поставок сельхозтехники на внутреннем рынке на реализацию Программы 1432. А также внедрить систему пропорционального субсидирования, которая будет учитывать рыночную долю каждого производителя. Кроме того, предлагается уменьшить налоговую нагрузку на сотрудников промышленных предприятий и аграриев, а также ввести обязательное сертифицирование машиностроительной продукции.

Также предлагается распространить налоговые льготы, предоставляемые IT-компаниям, на производителей специализированной техники, субсидировать через государственный бюджет покупку российской сельхозтехники посредством льготных кредитов и лизинга, а также региональных мер поддержки. Необходимо восстановить льготные кредиты Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой 5% на приобретение сельхозтехники и установить экспортные пошлины на металл в размере 15% от его таможенной стоимости, добавили в ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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