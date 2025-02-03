В России на 13% снизилось производство сельхозтехники

В России на 13% снизилось производство сельхозтехникиВместе с тем экспорт такой продукции удалось нарастить на 5%
Производители сельскохозяйственной техники в России по итогам января – декабря 2024 г. выпустили продукции на 237,1 млрд руб. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщили в ассоциации «Росспецмаш».
Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении снизились на 17,6% – с 240,9 млрд руб. с учетом НДС до 198,4 млрд руб. с учетом НДС. А вот показатели экспорта увеличились на 5,3% – до 18 млрд руб. без НДС.
Если рассмотреть статистику по различным видам сельхозтехники, то объем производства зерноуборочных комбайнов снизился на 17,4% (в штуках – до 4571 единиц). Кормоуборочных комбайнов – на 6,7% до 321 шт. Сельскохозяйственных тракторов произвели на 25,9% меньше – 4295 штук. Аналогичная ситуация с плугами – снижение на 25,9%, произвели 2421 штуку.
Предпосылок к улучшению ситуации в 2025 г. в ассоциации «Росспецмаш» пока не видят. Эксперты, представители агропромышленного комплекса и машиностроительные компании неоднократно отмечали ключевые факторы этого спада: чрезмерно высокий уровень ключевой ставки Центробанка, низкая рентабельность сельскохозяйственного сектора, недостаток финансирования государственных программ поддержки аграриев и машиностроителей, изменения в условиях некоторых значимых программ помощи, а также увеличение затрат на производство техники и сельскохозяйственной продукции.
Помимо прочего, российские производители сельхозтехники сталкиваются с неравными условиями конкуренции по сравнению с иностранными компаниями. Например, налоги на зарплату (НДФЛ + социальные взносы) в России достигают 43%, а в Канаде, например, при заработке до 120 000 руб. в месяц данный показатель равен нулю. Стоимость металла для российских заводов тоже выше, чем у зарубежных покупателей. Кредиты на производство предоставляются под завышенные проценты, а затраты на электроэнергию остаются высокими. В итоге изготовление комплектующих в России оказывается существенно дороже, чем закупка готовой техники, к примеру, в Китае.
Чтобы стимулировать развитие отечественного производства сельхозтехники и модернизацию агропромышленного комплекса, ассоциация «Росспецмаш» предложила ежегодно выделять 10% от общего объема поставок сельхозтехники на внутреннем рынке на реализацию Программы 1432. А также внедрить систему пропорционального субсидирования, которая будет учитывать рыночную долю каждого производителя. Кроме того, предлагается уменьшить налоговую нагрузку на сотрудников промышленных предприятий и аграриев, а также ввести обязательное сертифицирование машиностроительной продукции.
Также предлагается распространить налоговые льготы, предоставляемые IT-компаниям, на производителей специализированной техники, субсидировать через государственный бюджет покупку российской сельхозтехники посредством льготных кредитов и лизинга, а также региональных мер поддержки. Необходимо восстановить льготные кредиты Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой 5% на приобретение сельхозтехники и установить экспортные пошлины на металл в размере 15% от его таможенной стоимости, добавили в ассоциации.