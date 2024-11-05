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Лут назвала программу скидок на покупку техники аграриями неэффективной

Выделенные на нее средства министр предложила перенести на другие программы
Филипп Иванов
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная программа 1432, в рамках которой отечественные производители сельхозтехники получают субсидии за предоставление скидок в размере 10–15% на свою продукцию, в нынешнем виде неэффективна и непрозрачна. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Проблема в том, что производитель может поднять цены на размер скидки, предоставляемой в рамках программы, чтобы затем получить субсидию, пояснила она.

«Суммы, заложенные на программу 1432, необходимо перебросить на другие программы поддержки спроса. И закрепить законодательно их целевой характер – зафиксировать, что субсидия может быть потрачена только на покупку отечественной сельхозтехники», – считает Лут. По ее словам, сейчас Минсельхоз обсуждает такой вариант с Минпромторгом «и с их стороны есть понимание».

Минсельхоз поддерживает идею продвижения отечественной продукции, подчеркнула министр. По ее словам, современная российская техника достаточно хорошая и конкурентоспособная. Предприятия АПК обеспечены техникой, в том числе благодаря программам льготного финансирования – это льготные кредиты и лизинг, отметила Лут. По ее данным, сегодня у аграриев около 575 000 тракторов и комбайнов – преимущественно это российская и белорусская техника.

«Но хочу обратить внимание на опережающий рост цен на отечественные машины. Если в 2020 г. трактор «Ростсельмаша» в среднем стоил более 12 млн руб., а в 2023 г. уже 18 млн руб., то это не очень хорошо», – заявила министр.

В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Росспецмаша» сообщал, что с января по июль продажи произведенной в России сельхозтехники снизились до 127,7 млрд руб. – на 10,9% в годовом выражении. При этом объем производства техники уменьшился до 161 млрд руб. (на 7,4%), а экспорт – до 9,5 млрд руб. (на 25,2%).

Новые меры поддержки сельхозпроизводителей прорабатываются в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, данного в апреле. Оно направлено на то, чтобы добиться увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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