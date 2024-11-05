Лут назвала программу скидок на покупку техники аграриями неэффективной

Новые меры поддержки сельхозпроизводителей прорабатываются в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, данного в апреле. Оно направлено на то, чтобы добиться увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.