МТС увеличила на 5,5% свою долю в сервисе кикшеринга «МТС Юрент»
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, изменения были зарегистрированы 13 февраля. Доля была приобретена у Ольги Стефанюк, которая полностью вышла из состава участников. «МТС Юрент» предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов, а также портативных зарядных устройств. Парк сервиса насчитывает более 150 000 самокатов, а количество точек для аренды пауэрбанков превышает 10 000, с общим числом устройств около 80 000.
МТС увеличила свою долю в капитале «Юрент» с 11,77 до 80,58% путем выкупа долей у основателей компании и планирует полностью интегрировать Urent в собственную экосистему. «МТС Юрент» входит в пятерку ключевых направлений нетелеком-бизнеса в экосистеме компании. Помимо МТС, среди совладельцев ООО «Юрентбайк.ру» числятся комбинированный ЗПИФ «Цифровые горизонты» (под управлением АО УК «Молния») с долей 10,49%, а также Андрей Сороко (3,42%) и Денис Богданов (1,46%).
20 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что группа МТС трансформируется в холдинговую структуру с отдельными юрлицами по направлениям бизнеса. Об этом компания объявила на дне инвестора в ту же дату. Сама МТС сосредоточится на исторически основном телекоммуникационном бизнесе, а нетелекоммуникационные активы будут структурированы как отдельные компании под управлением нового юридического лица – экосистемы МТС, которая будет 100%-ной дочерней компанией МТС.
МТС также упраздняет должность президента, которую занимал с марта 2021 г. Вячеслав Николаев, следует из сообщения компании. Теперь он займет пост председателя совета директоров. Совет директоров получит новые полномочия и будет играть более активную роль в деятельности компании, говорится в релизе для инвесторов. Бывший первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, как и сообщали «Ведомости» 16 декабря со ссылкой на источники, была назначена генеральным директором МТС. Ровшан Алиев, занимавший с 2023 г. должность первого вице-президента АФК «Система», возглавил экосистему МТС.