МТС увеличила на 5,5% свою долю в сервисе кикшеринга «МТС Юрент»

МТС также упраздняет должность президента, которую занимал с марта 2021 г. Вячеслав Николаев, следует из сообщения компании. Теперь он займет пост председателя совета директоров. Совет директоров получит новые полномочия и будет играть более активную роль в деятельности компании, говорится в релизе для инвесторов. Бывший первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, как и сообщали «Ведомости» 16 декабря со ссылкой на источники, была назначена генеральным директором МТС. Ровшан Алиев, занимавший с 2023 г. должность первого вице-президента АФК «Система», возглавил экосистему МТС.