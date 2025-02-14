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МТС увеличила на 5,5% свою долю в сервисе кикшеринга «МТС Юрент»

Ведомости

ПАО «МТС» увеличило свою долю в компании ООО «Юрентбайк.ру», которая управляет сервисом кикшеринга «МТС Юрент», с 79,09% до 84,6%. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, изменения были зарегистрированы 13 февраля. Доля была приобретена у Ольги Стефанюк, которая полностью вышла из состава участников. «МТС Юрент» предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов, а также портативных зарядных устройств. Парк сервиса насчитывает более 150 000 самокатов, а количество точек для аренды пауэрбанков превышает 10 000, с общим числом устройств около 80 000.

МТС увеличила свою долю в капитале «Юрент» с 11,77 до 80,58% путем выкупа долей у основателей компании и планирует полностью интегрировать Urent в собственную экосистему. «МТС Юрент» входит в пятерку ключевых направлений нетелеком-бизнеса в экосистеме компании. Помимо МТС, среди совладельцев ООО «Юрентбайк.ру» числятся комбинированный ЗПИФ «Цифровые горизонты» (под управлением АО УК «Молния») с долей 10,49%, а также Андрей Сороко (3,42%) и Денис Богданов (1,46%).

20 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что группа МТС трансформируется в холдинговую структуру с отдельными юрлицами по направлениям бизнеса. Об этом компания объявила на дне инвестора в ту же дату. Сама МТС сосредоточится на исторически основном телекоммуникационном бизнесе, а нетелекоммуникационные активы будут структурированы как отдельные компании под управлением нового юридического лица – экосистемы МТС, которая будет 100%-ной дочерней компанией МТС.

МТС также упраздняет должность президента, которую занимал с марта 2021 г. Вячеслав Николаев, следует из сообщения компании. Теперь он займет пост председателя совета директоров. Совет директоров получит новые полномочия и будет играть более активную роль в деятельности компании, говорится в релизе для инвесторов. Бывший первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, как и сообщали «Ведомости» 16 декабря со ссылкой на источники, была назначена генеральным директором МТС. Ровшан Алиев, занимавший с 2023 г. должность первого вице-президента АФК «Система», возглавил экосистему МТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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