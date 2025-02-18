Суд обратил в доход государства активы холдинга «Баядера Груп» в России

По данным надзорного ведомства, с 2022 г. холдинг направил $1,8 млн в пользу ВСУ, главного управления разведки Минобороны Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . «Баядера Груп» также сотрудничает с фондами, спонсирующими украинскую армию – «Украина в огне» и «Вернись живым».