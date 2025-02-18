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Суд обратил в доход государства активы холдинга «Баядера Груп» в России

Ведомости

Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка. Принадлежащие им в РФ активы алкогольных компаний «Баядера Груп» обращены в доход государства, сообщает «Коммерсантъ».

По решению суда в доход РФ обращены активы компаний «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб. Государству перешли такие компании холдинга как АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес-Групп» (Москва), ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма» (Республика Крым).

По информации издания, судебный процесс занял одно заседание, которое прошло в закрытом режиме. Судья Татьяна Казаринова приняла такое решение по собственной инициативе, поскольку в деле содержатся сведения о финансировании военных сил Украины (ВСУ), затрагивающее вопросы обороны и безопасности России.

По данным надзорного ведомства, с 2022 г. холдинг направил $1,8 млн в пользу ВСУ, главного управления разведки Минобороны Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). «Баядера Груп» также сотрудничает с фондами, спонсирующими украинскую армию – «Украина в огне» и «Вернись живым».

В ходе заседания судья огласила вводную и резолютивную части решения, которое суд по ходатайству прокурора обратил к немедленному исполнению, сообщает «Коммерсантъ».

«Баядера Груп» – один из крупнейших холдингов алкогольной продукции, штаб-квартира которого находится в Киеве. Карта экспорта насчитывает более 45 стран мира.

В июле 2024 г. «Коммерсантъ» писал о том, что тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера. Его деятельность признана экстремистской на территории РФ из-за поддержки ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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