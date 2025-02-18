Суд обратил в доход государства активы холдинга «Баядера Груп» в России
Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка. Принадлежащие им в РФ активы алкогольных компаний «Баядера Груп» обращены в доход государства, сообщает «Коммерсантъ».
По решению суда в доход РФ обращены активы компаний «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб. Государству перешли такие компании холдинга как АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес-Групп» (Москва), ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма» (Республика Крым).
По информации издания, судебный процесс занял одно заседание, которое прошло в закрытом режиме. Судья Татьяна Казаринова приняла такое решение по собственной инициативе, поскольку в деле содержатся сведения о финансировании военных сил Украины (ВСУ), затрагивающее вопросы обороны и безопасности России.
По данным надзорного ведомства, с 2022 г. холдинг направил $1,8 млн в пользу ВСУ, главного управления разведки Минобороны Украины и организации «Азов»
В ходе заседания судья огласила вводную и резолютивную части решения, которое суд по ходатайству прокурора обратил к немедленному исполнению, сообщает «Коммерсантъ».
«Баядера Груп» – один из крупнейших холдингов алкогольной продукции, штаб-квартира которого находится в Киеве. Карта экспорта насчитывает более 45 стран мира.
В июле 2024 г. «Коммерсантъ» писал о том, что тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера. Его деятельность признана экстремистской на территории РФ из-за поддержки ВСУ.