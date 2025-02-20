Минсельхоз опроверг исключение мукомольных предприятий из льготного кредитования
Информация об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования АПК, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, заявили в Минсельхозе России.
В министерстве подчеркнули, что предприятия отрасли имеют право на комплекс мер господдержки. В рамках льготного кредитования, включая экспортное, предлагаются краткосрочные кредиты на срок до года для закупки зерна, а также инвестиционные займы на срок от двух до восьми лет. Кроме того, имеется возможность покупки в льготный лизинг широкого перечня оборудования и транспортных средств.
В текущем году на компенсацию части расходов, связанных с транспортировкой сельскохозяйственной и продовольственной продукции на экспорт, организациям, в том числе мукомольно-крупяной промышленности, выделено 5 млрд руб. Этот механизм направлен на содействие развитию сектора и обеспечение финансовой поддержки для предприятий, отметили в Минсельхозе.
18 февраля президент российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко направил министру сельского хозяйства Оксане Лут письмо, в котором сообщил об опасениях насчет массового банкротства мукомольных предприятий.
«Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию. Такое, к сожалению возможно, так как в опубликованном Минсельхозом «Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 05 февраля 2025 г.» выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено», – говорится в письме.
При этом Свириденко обращает внимание на то, что на начало 2025 г. уровень оптовой отпускной стоимости основных видов мукомольной продукции можно сопоставить с ценами февраля 2022 г., невзирая на увеличившиеся производственные и транспортные расходы. Подчеркивается, что опережающими темпами наращивается экспорт муки и крупы в ассортименте, рост которого составил 450% относительно 2021 г. По словам президента союза, этого удалось достичь в значительной степени благодаря льготному кредитованию предприятий отрасли.
В письме отмечается также наличие в России большого числа «мелких, технически и технологически несовершенных производств, которые фактически обрушивают рынок муки, работая в «сером» сегменте, выпуская продукцию низкого качества, но по ценам, позволяющим демпинговать на рынке». По словам Свириденко, решить проблему должно было введение в действие ФГАИС «Зерно», но по «неизвестным причинам», предприятия хлебопечения – главные потребители производимой в стране муки (58% всего объема) – были выведены из-под действия ФГАИС. Указано также, что ограничено предоставление транспортной субсидии, и ряд наиболее крупных экспортеров отрасли, не смогли получить субсидирование транспортных издержек даже за 2024 г.
Свириденко попросил Лут поручить оказать производителям мукомольно-крупяной продукции и экспортерам господдержку в части льготного кредитования предприятий переработки продукции растениеводства и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.