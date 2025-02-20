Минсельхоз опроверг исключение мукомольных предприятий из льготного кредитования

В письме отмечается также наличие в России большого числа «мелких, технически и технологически несовершенных производств, которые фактически обрушивают рынок муки, работая в «сером» сегменте, выпуская продукцию низкого качества, но по ценам, позволяющим демпинговать на рынке». По словам Свириденко, решить проблему должно было введение в действие ФГАИС «Зерно», но по «неизвестным причинам», предприятия хлебопечения – главные потребители производимой в стране муки (58% всего объема) – были выведены из-под действия ФГАИС. Указано также, что ограничено предоставление транспортной субсидии, и ряд наиболее крупных экспортеров отрасли, не смогли получить субсидирование транспортных издержек даже за 2024 г.