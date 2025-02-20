«Мечел» сообщила об увеличении продаж энергетического угля на 28% в 2024 году

Несмотря на ограниченный доступ к зарубежным рынкам, «Мечел-Сервис» нарастил продажи на 5%, реализовав 1,8 млн т. продукции. Реализация сортового проката увеличилась на 2% благодаря росту производства арматуры и рельсов на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК). В то же время, продажа плоского проката упала на 41% в связи с выходом из европейского сегмента, а реализация метизной продукции сократилась на 14%.