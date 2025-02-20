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«Мечел» сообщила об увеличении продаж энергетического угля на 28% в 2024 году

Ведомости

Группа компаний «Мечел» за прошлый год увеличила объем реализации энергетического угля на 28% по отношению к 2023 г. Об этом сообщил генеральный директор Олег Коржов. На фоне отчета компании за IV квартал и 2024 г. стоимость ее обыкновенных акций прибавляет почти 2%.

Из-за санкционных ограничений «Мечел» скорректировал сбытовую политику, сместив приоритет с экспорта на внутренний рынок. В результате добыча угля увеличилась на 5% по сравнению с 2023 г., достигнув 10,85 млн т. Рост производства концентрата коксующегося угля (ККУ) на предприятиях в Якутии и Кузбассе привел к увеличению продаж на 30%.

В условиях слабого спроса на пылеугольное топливо (PCI) его производство сократилось, что привело к падению продаж на 33% год к году. Также на 12% снизились объемы продаж кокса и коксохимической продукции из-за закрытия экспортных рынков. Производство чугуна и стали также снизилось на 6% и 4% соответственно из-за уменьшения загрузки мощностей.

Несмотря на ограниченный доступ к зарубежным рынкам, «Мечел-Сервис» нарастил продажи на 5%, реализовав 1,8 млн т. продукции. Реализация сортового проката увеличилась на 2% благодаря росту производства арматуры и рельсов на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК). В то же время, продажа плоского проката упала на 41% в связи с выходом из европейского сегмента, а реализация метизной продукции сократилась на 14%.

21 января стало известно, что «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. По словам представителя компании, это позволит снизить нагрузку на денежный поток компании. До решения о переносе выплат «Мечел» и его дочерние компании опубликовали на портале раскрытия корпоративной информации ряд решений совета директоров об «одобрении крупной сделки», детали которой не разглашались.

В частности, 13 января 2025 г. совет директоров ПАО «Мечел» одобрил крупную сделку, связанную с отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов компании.Газпромбанк и ВТБ являются основными кредиторами «Мечела». Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2024 г., чистый долг компании на 30 июня 2024 г. составлял 262,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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