ФАС выдала рекордное количество предупреждений региональным операторам ТКО
В 2024 г. ФАС выдала 64 предупреждения региональным операторам в сфере обращения с ТКО. Это самый высокий показатель с начала «мусорной реформы». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В период с 2019 по 2024 г. ФАС выдала в общей сложности 286 предупреждений региональным операторам в сфере управления ТКО.
Самое распространенное нарушение – это злоупотребление доминирующим положением со стороны регоператора. В ФАС пояснили, что борьба с такими нарушениями позволяет защищать права честных участников рынка, увеличивать количество операторов и формировать обоснованный размер платежей граждан за коммунальные услуги.
11 февраля сообщалось, что ФАС за 2024 г. оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн руб. Специалисты регулятора выявили 1256 нарушений в сфере газоснабжения. Главными из них были затягивания сроков подключения и необоснованные отказы.