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«Мечел» получил 37,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО за 2024 год

Ведомости

Чистый убыток по МСФО группы компаний «Мечел», специализирующейся на добыче угля, за прошлый год составил 37,1 млрд руб. против прибыли в 22,3 млрд руб. годом ранее, говорится в материалах компании. Стоимость акций растеряла дневной рост и пошла на спад, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Консолидированная выручка группы по итогам 2024 г. составила 387,5 млрд руб., что на 5% меньше, чем в 2023 г. Показатель EBITDA сократился на 35% и составил 55,9 млрд руб., при этом рентабельность по нему достигла 14%. Несмотря на внешние факторы, в 2024 г. объем добычи угля увеличился благодаря обновлению техники и повышению эффективности производства. Вскрышные работы выросли на треть, а реализация продукции горнодобывающего сегмента внешним потребителям увеличилась на 12% за счет вовлечения складских запасов.

Металлургический сегмент компании сумел удержать объемы выплавки чугуна и стали на уровне 2023 г., несмотря на снижение спроса. Незначительное сокращение производства объясняется проведением ремонтных работ. Благодаря активному взаимодействию с клиентами и собственной сервисно-сбытовой сети объемы реализации металлургической продукции остались на уровне 2023 г. Общий тоннаж реализованной продукции снизился лишь на 2,5%, несмотря на потерю контроля над зарубежными сбытовыми подразделениями из-за санкций.

За 2024 г. капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов составили 18 млрд руб., что на 23% ниже уровня 2023 г. В IV квартале показатель капитальных вложений остался стабильным на уровне 4,4 млрд руб. На 31 декабря 2024 г. чистый долг группы составил 259,4 млрд руб., увеличившись на 4% за год. Соотношение чистого долга к EBITDA возросло до 4,6 против 2,9 годом ранее. Структура кредитного портфеля изменилась: 85,3% долгов номинированы в рублях, 87% кредиторов – банки с государственным участием.

20 февраля компания сообщила об увеличении продаж энергетического угля на 28% в 2024 г. Из-за санкционных ограничений «Мечел» скорректировал сбытовую политику, сместив приоритет с экспорта на внутренний рынок. В результате добыча угля увеличилась на 5% по сравнению с 2023 г., достигнув 10,85 млн т. Рост производства концентрата коксующегося угля (ККУ) на предприятиях в Якутии и Кузбассе привел к увеличению продаж на 30%.

В условиях слабого спроса на пылеугольное топливо (PCI) его производство сократилось, что привело к падению продаж на 33% год к году. Также на 12% снизились объемы продаж кокса и коксохимической продукции из-за закрытия экспортных рынков. Производство чугуна и стали также снизилось на 6% и 4% соответственно из-за уменьшения загрузки мощностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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