«Мечел» получил 37,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО за 2024 год

Консолидированная выручка группы по итогам 2024 г. составила 387,5 млрд руб., что на 5% меньше, чем в 2023 г. Показатель EBITDA сократился на 35% и составил 55,9 млрд руб., при этом рентабельность по нему достигла 14%. Несмотря на внешние факторы, в 2024 г. объем добычи угля увеличился благодаря обновлению техники и повышению эффективности производства. Вскрышные работы выросли на треть, а реализация продукции горнодобывающего сегмента внешним потребителям увеличилась на 12% за счет вовлечения складских запасов.