«Мечел» получил 37,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО за 2024 год
Чистый убыток по МСФО группы компаний «Мечел», специализирующейся на добыче угля, за прошлый год составил 37,1 млрд руб. против прибыли в 22,3 млрд руб. годом ранее, говорится в материалах компании. Стоимость акций растеряла дневной рост и пошла на спад, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Консолидированная выручка группы по итогам 2024 г. составила 387,5 млрд руб., что на 5% меньше, чем в 2023 г. Показатель EBITDA сократился на 35% и составил 55,9 млрд руб., при этом рентабельность по нему достигла 14%. Несмотря на внешние факторы, в 2024 г. объем добычи угля увеличился благодаря обновлению техники и повышению эффективности производства. Вскрышные работы выросли на треть, а реализация продукции горнодобывающего сегмента внешним потребителям увеличилась на 12% за счет вовлечения складских запасов.
Металлургический сегмент компании сумел удержать объемы выплавки чугуна и стали на уровне 2023 г., несмотря на снижение спроса. Незначительное сокращение производства объясняется проведением ремонтных работ. Благодаря активному взаимодействию с клиентами и собственной сервисно-сбытовой сети объемы реализации металлургической продукции остались на уровне 2023 г. Общий тоннаж реализованной продукции снизился лишь на 2,5%, несмотря на потерю контроля над зарубежными сбытовыми подразделениями из-за санкций.
За 2024 г. капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов составили 18 млрд руб., что на 23% ниже уровня 2023 г. В IV квартале показатель капитальных вложений остался стабильным на уровне 4,4 млрд руб. На 31 декабря 2024 г. чистый долг группы составил 259,4 млрд руб., увеличившись на 4% за год. Соотношение чистого долга к EBITDA возросло до 4,6 против 2,9 годом ранее. Структура кредитного портфеля изменилась: 85,3% долгов номинированы в рублях, 87% кредиторов – банки с государственным участием.
20 февраля компания сообщила об увеличении продаж энергетического угля на 28% в 2024 г. Из-за санкционных ограничений «Мечел» скорректировал сбытовую политику, сместив приоритет с экспорта на внутренний рынок. В результате добыча угля увеличилась на 5% по сравнению с 2023 г., достигнув 10,85 млн т. Рост производства концентрата коксующегося угля (ККУ) на предприятиях в Якутии и Кузбассе привел к увеличению продаж на 30%.
В условиях слабого спроса на пылеугольное топливо (PCI) его производство сократилось, что привело к падению продаж на 33% год к году. Также на 12% снизились объемы продаж кокса и коксохимической продукции из-за закрытия экспортных рынков. Производство чугуна и стали также снизилось на 6% и 4% соответственно из-за уменьшения загрузки мощностей.