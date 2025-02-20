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АКРА отозвало кредитный рейтинг аэропорта «Домодедово»

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг BBB+(RU) у DME Limited (аэропорт «Домодедово»). Это следует из сообщения на сайте агентства.

«По инициативе рейтингуемого лица – DME Limited – АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный», – говорится в обосновании отзыва.

Также АКРА отзывает ранее присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) без одновременного их подтверждения.

28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. По версии прокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Источник «Ведомостей» говорил, что иск не связан с деприватизацией.

Как отмечали в Генпрокуратуре, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств: Каменщика (Турция, ОАЭ) и Когана (Израиль). В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед» принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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