АКРА отозвало кредитный рейтинг аэропорта «Домодедово»

Как отмечали в Генпрокуратуре, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств: Каменщика (Турция, ОАЭ) и Когана (Израиль). В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед» принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).