АКРА отозвало кредитный рейтинг аэропорта «Домодедово»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг BBB+(RU) у DME Limited (аэропорт «Домодедово»). Это следует из сообщения на сайте агентства.
«По инициативе рейтингуемого лица – DME Limited – АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный», – говорится в обосновании отзыва.
Также АКРА отзывает ранее присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) без одновременного их подтверждения.
28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. По версии прокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Источник «Ведомостей» говорил, что иск не связан с деприватизацией.
Как отмечали в Генпрокуратуре, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств: Каменщика (Турция, ОАЭ) и Когана (Израиль). В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед» принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).