Каждый восьмой ИП в России занят в сфере креативных индустрий
Каждый восьмой индивидуальный предприниматель в России занят в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил представитель клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Креативный сектор стремительно развивается и включает около 700 000 юрлиц, среди которых две трети составляют индивидуальные предприниматели. По информации АСИ, в этой области трудятся 485 500 индивидуальных предпринимателей, что составляет 12,5% от общего количества ИП в России.
«Среднегодовая численность самозанятых, задействованных в креативном секторе, с 2020 г. выросла больше, чем в 10 раз, и превысила отметку в 600 000 человек», – отмечается в сообщении АСИ.
Большинство из них предоставляет информационные услуги: маркетинг, консалтинг, рекламу и исследовательскую деятельность. Также заметную роль играют мастера рукоделия и те, кто занимаются созданием уникальных изделий в категории «сделай сам», а также специалисты в области фото- и видеопродакшна.