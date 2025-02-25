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Каждый восьмой ИП в России занят в сфере креативных индустрий

Ведомости

Каждый восьмой индивидуальный предприниматель в России занят в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил представитель клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Креативный сектор стремительно развивается и включает около 700 000 юрлиц, среди которых две трети составляют индивидуальные предприниматели. По информации АСИ, в этой области трудятся 485 500 индивидуальных предпринимателей, что составляет 12,5% от общего количества ИП в России.

«Среднегодовая численность самозанятых, задействованных в креативном секторе, с 2020 г. выросла больше, чем в 10 раз, и превысила отметку в 600 000 человек», – отмечается в сообщении АСИ.

Большинство из них предоставляет информационные услуги: маркетинг, консалтинг, рекламу и исследовательскую деятельность. Также заметную роль играют мастера рукоделия и те, кто занимаются созданием уникальных изделий в категории «сделай сам», а также специалисты в области фото- и видеопродакшна.

31 января АСИ с Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива» запустили федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше». В его рамках 30 молодых предпринимателей получат гранты по 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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