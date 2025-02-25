Каждый восьмой ИП в России занят в сфере креативных индустрий

Большинство из них предоставляет информационные услуги: маркетинг, консалтинг, рекламу и исследовательскую деятельность. Также заметную роль играют мастера рукоделия и те, кто занимаются созданием уникальных изделий в категории «сделай сам», а также специалисты в области фото- и видеопродакшна.