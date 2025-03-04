Ликвидация российской структуры ретейлера H&M пройдет до 5 июня
Ликвидация структуры шведского ретейлера одежды H&M в России пройдет до 5 июня 2025 г., следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно данным, сейчас юридическое лицо находится в стадии ликвидации.
В июне 2024 г. основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации бизнеса в РФ.
В 2022 г. после начала конфликта на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в РФ. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки.