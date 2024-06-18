H&M начал процесс ликвидации российского бизнеса
Основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно реестру, компания находится в стадии ликвидации. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня 2024 г.
В марте 2022 г. после начала боевых действий на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в России. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки.
По итогам 2022 г. российское юрлицо H&M зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб. В 2021 г. она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд руб.
Первый магазин H&M в России открылся в 2007 г. в торговом центре «Метрополис», за 15 лет компания создала в стране сеть, состоящую из 185 точек.