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H&M начал процесс ликвидации российского бизнеса

Ведомости

Основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, компания находится в стадии ликвидации. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня 2024 г.

В марте 2022 г. после начала боевых действий на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в России. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки.

По итогам 2022 г. российское юрлицо H&M зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб. В 2021 г. она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд руб.

Первый магазин H&M в России открылся в 2007 г. в торговом центре «Метрополис», за 15 лет компания создала в стране сеть, состоящую из 185 точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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