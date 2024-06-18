H&M начал процесс ликвидации российского бизнеса

По итогам 2022 г. российское юрлицо H&M зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб. В 2021 г. она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд руб.