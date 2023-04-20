Ритейлер H&M понес почти 10 млрд рублей убытков в России

Первый магазин H&M в России открылся в 2007 г. в торговом центре «Метрополис», за 15 лет компания создала в стране сеть, состоящую из 185 точек. В марте 2022 г. шведский ритейлер приостановил деятельность в РФ, а в июне прошлого года объявил об уходе с рынка. До конца ноября H&M распродавала товарные остатки, после чего закрыла все магазины. Расходы на сворачивание бизнеса в России сеть оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, что составляет около 11 млрд руб.