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Ритейлер H&M понес почти 10 млрд рублей убытков в России

Общие потери компании в нашей стране могут составить 45 млрд рублей
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Российское юрлицо H&M по итогам 2022 г. зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб., говорится в отчетности компании. Годом ранее она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд руб.

Первый магазин H&M в России открылся в 2007 г. в торговом центре «Метрополис», за 15 лет компания создала в стране сеть, состоящую из 185 точек. В марте 2022 г. шведский ритейлер приостановил деятельность в РФ, а в июне прошлого года объявил об уходе с рынка. До конца ноября H&M распродавала товарные остатки, после чего закрыла все магазины. Расходы на сворачивание бизнеса в России сеть оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, что составляет около 11 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных