Ритейлер H&M понес почти 10 млрд рублей убытков в России

Ритейлер H&M понес почти 10 млрд рублей убытков в РоссииОбщие потери компании в нашей стране могут составить 45 млрд рублей
Российское юрлицо H&M по итогам 2022 г. зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб., говорится в отчетности компании. Годом ранее она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд руб.
Первый магазин H&M в России открылся в 2007 г. в торговом центре «Метрополис», за 15 лет компания создала в стране сеть, состоящую из 185 точек. В марте 2022 г. шведский ритейлер приостановил деятельность в РФ, а в июне прошлого года объявил об уходе с рынка. До конца ноября H&M распродавала товарные остатки, после чего закрыла все магазины. Расходы на сворачивание бизнеса в России сеть оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, что составляет около 11 млрд руб.
Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам