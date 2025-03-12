В Госдуму внесут законопроект о нулевом НДС для производителей БАС

В июне 2023 г. кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. В документе определены пять приоритетных направлений: запуск серийного производства отечественных БАС, создание крупных производственных хабов, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА и подготовка специалистов. По прогнозам, к 2035 г. российский рынок беспилотников должен превысить 1 млн единиц.