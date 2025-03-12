В Госдуму внесут законопроект о нулевом НДС для производителей БАС
В Госдуму внесут законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих. Об этом заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя в ходе панельной дискуссии в Совете Федерации, передает ТАСС.
По ее словам, инициатива разработана совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»). Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, а именно – распространение нулевой ставки НДС для производителей БАС и комплектующих, включенных в реестр российской промышленной продукции согласно постановлению правительства № 719.
В июне 2023 г. кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. В документе определены пять приоритетных направлений: запуск серийного производства отечественных БАС, создание крупных производственных хабов, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА и подготовка специалистов. По прогнозам, к 2035 г. российский рынок беспилотников должен превысить 1 млн единиц.