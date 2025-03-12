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В Госдуму внесут законопроект о нулевом НДС для производителей БАС

Ведомости

В Госдуму внесут законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих. Об этом заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя в ходе панельной дискуссии в Совете Федерации, передает ТАСС.

По ее словам, инициатива разработана совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»). Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, а именно – распространение нулевой ставки НДС для производителей БАС и комплектующих, включенных в реестр российской промышленной продукции согласно постановлению правительства № 719.

В июне 2023 г. кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. В документе определены пять приоритетных направлений: запуск серийного производства отечественных БАС, создание крупных производственных хабов, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА и подготовка специалистов. По прогнозам, к 2035 г. российский рынок беспилотников должен превысить 1 млн единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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