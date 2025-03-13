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Команда проекта электромобиля «е-Нива» перешла в АО «Романов»

Ведомости

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО «Романов», куда перешла команда проекта электромобиля «е-Нива», сообщил «РИА Новости» заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО Алмаз – Антей» Михаил Подвязников.

Помимо команды проекта «е-Нива», в «Романов» перешли все компетенции и технологические заделы. Подвязников рассказал, что в настоящее время АО «Романов» работает над организацией производства грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера.

13 марта издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что компания «Алмаз-Антей» приостановила работы над проектом электрического кроссовера «е-Нива» из-за отсутствия финансирования. Ожидалось, что производство кроссоверов начнется в 2026 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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