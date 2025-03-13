Команда проекта электромобиля «е-Нива» перешла в АО «Романов»
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО «Романов», куда перешла команда проекта электромобиля «е-Нива», сообщил «РИА Новости» заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО Алмаз – Антей» Михаил Подвязников.
Помимо команды проекта «е-Нива», в «Романов» перешли все компетенции и технологические заделы. Подвязников рассказал, что в настоящее время АО «Романов» работает над организацией производства грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера.
13 марта издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что компания «Алмаз-Антей» приостановила работы над проектом электрического кроссовера «е-Нива» из-за отсутствия финансирования. Ожидалось, что производство кроссоверов начнется в 2026 г.