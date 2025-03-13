Команда проекта электромобиля «е-Нива» перешла в АО «Романов»

Помимо команды проекта «е-Нива», в «Романов» перешли все компетенции и технологические заделы. Подвязников рассказал, что в настоящее время АО «Романов» работает над организацией производства грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера.