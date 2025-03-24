Выручка Etalon Group в 2024 году по МСФО выросла на 44%
Консолидированная выручка Etalon Group по МСФО в 2024 г. увеличилась на 44% по сравнению с 2023 г. и составила 131 млрд руб., следует из сообщения компании.
Консолидированная валовая прибыль выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом до 41,4 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,5 раза и составила 27,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла до 21%. Чистый убыток составил 6,9 млрд руб.
В 2023 г. выручка компании составила 88,8 млрд руб., EBITDA – 18,1 млрд руб. при рентабельности 20%
Etalon Group является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 г. «Эталон» развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. У группы публичный статус – на Московской бирже торгуются ее глобальные депозитарные расписки.