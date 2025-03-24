Выручка Etalon Group в 2024 году по МСФО выросла на 44%

Etalon Group является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 г. «Эталон» развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. У группы публичный статус – на Московской бирже торгуются ее глобальные депозитарные расписки.