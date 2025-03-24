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Выручка Etalon Group в 2024 году по МСФО выросла на 44%

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Консолидированная выручка Etalon Group по МСФО в 2024 г. увеличилась на 44% по сравнению с 2023 г. и составила 131 млрд руб., следует из сообщения компании.

Консолидированная валовая прибыль выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом до 41,4 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,5 раза и составила 27,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла до 21%. Чистый убыток составил 6,9 млрд руб.

В 2023 г. выручка компании составила 88,8 млрд руб., EBITDA – 18,1 млрд руб. при рентабельности 20%

Etalon Group является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 г. «Эталон» развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. У группы публичный статус – на Московской бирже торгуются ее глобальные депозитарные расписки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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