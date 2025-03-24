SAP стала самой дорогой компанией Европы
На торгах 24 марта стоимость SAP достигла 312 млрд евро, тогда как акции Novo Nordisk подешевели почти на 3%. Рост SAP поддерживают успехи в облачных технологиях и искусственном интеллекте – за последний год акции компании подорожали на 40%. Аналитики прогнозируют, что в 2025 г. выручка SAP увеличится на 12%, что станет рекордным показателем за десятилетие.
Novo Nordisk, удерживавшая лидерство с сентября 2023 г., потеряла позиции на фоне разочаровывающих результатов испытаний нового препарата для похудения CagriSema. С момента пика в июне 2024 г. капитализация компании сократилась почти вдвое.
В 2023 г. Novo Nordisk благодаря продажам оземпика и wegovy стала самой дорогой компанией в Европе.