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SAP стала самой дорогой компанией Европы

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Немецкий разработчик программного обеспечения SAP обошел датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk по рыночной капитализации и стал самым дорогим публичным бизнесом в Европе, сообщил Bloomberg.

На торгах 24 марта стоимость SAP достигла 312 млрд евро, тогда как акции Novo Nordisk подешевели почти на 3%. Рост SAP поддерживают успехи в облачных технологиях и искусственном интеллекте – за последний год акции компании подорожали на 40%. Аналитики прогнозируют, что в 2025 г. выручка SAP увеличится на 12%, что станет рекордным показателем за десятилетие.

Novo Nordisk, удерживавшая лидерство с сентября 2023 г., потеряла позиции на фоне разочаровывающих результатов испытаний нового препарата для похудения CagriSema. С момента пика в июне 2024 г. капитализация компании сократилась почти вдвое.

В 2023 г. Novo Nordisk благодаря продажам оземпика и wegovy стала самой дорогой компанией в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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