SAP стала самой дорогой компанией Европы

На торгах 24 марта стоимость SAP достигла 312 млрд евро, тогда как акции Novo Nordisk подешевели почти на 3%. Рост SAP поддерживают успехи в облачных технологиях и искусственном интеллекте – за последний год акции компании подорожали на 40%. Аналитики прогнозируют, что в 2025 г. выручка SAP увеличится на 12%, что станет рекордным показателем за десятилетие.