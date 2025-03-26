«Делимобиль» запустил междугородные поездки
Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил междугородные путешествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Услуга доступна в тарифе «Межгород», стоимость поездки начинается от 3500 руб. Тариф был разработан с учетом активного развития внутреннего туризма, строительства межрегиональной дорожной сети и интереса пользователей к длительным арендам. Число таких поездок увеличилось по итогам 2024 г. на 70% и составило порядка 20% от всех бронирований в сервисе.
Сейчас новый тариф работает по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи и обратно. На первом этапе для междугородных поездок будут доступны автомобили Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и др. В будущем для таких поездок будут добавляться новые транспортные средства и категории.
13 марта «Делимобиль» опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка сервиса по МСФО по итогам прошлого года выросла по сравнению с 2023 г. на 34%, составив 27,9 млрд руб. На фоне популярности каршеринга и повышенного спроса на услуги компания нарастила автопарк до 31 700 автомобилей и расширила географию присутствия до 13 городов. Показатель EBITDA сократился на 10% до 5,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% по сравнению с 31% в предыдущем году. Чистая прибыль сервиса достигла 8 млн руб.