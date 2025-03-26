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«Делимобиль» запустил междугородные поездки

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Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил междугородные путешествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Услуга доступна в тарифе «Межгород», стоимость поездки начинается от 3500 руб. Тариф был разработан с учетом активного развития внутреннего туризма, строительства межрегиональной дорожной сети и интереса пользователей к длительным арендам. Число таких поездок увеличилось по итогам 2024 г. на 70% и составило порядка 20% от всех бронирований в сервисе.

Сейчас новый тариф работает по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи и обратно. На первом этапе для междугородных поездок будут доступны автомобили Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и др. В будущем для таких поездок будут добавляться новые транспортные средства и категории.

13 марта «Делимобиль» опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка сервиса по МСФО по итогам прошлого года выросла по сравнению с 2023 г. на 34%, составив 27,9 млрд руб. На фоне популярности каршеринга и повышенного спроса на услуги компания нарастила автопарк до 31 700 автомобилей и расширила географию присутствия до 13 городов. Показатель EBITDA сократился на 10% до 5,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% по сравнению с 31% в предыдущем году. Чистая прибыль сервиса достигла 8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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