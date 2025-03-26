Чистая прибыль «Русснефти» в 2024 году по МСФО составила 54,3 млрд рублей
Чистая прибыль «Русснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. увеличилась в 2,7 раза, достигнув 54,3 млрд руб. против 20,4 млрд руб. годом ранее. Это следует из консолидированного отчета эмитента.
Выручка компании за отчетный период выросла на 26% и составила 300,1 млрд руб. Основными драйверами роста стали увеличение поставок на внутренний рынок и стабилизация цен на нефть. Валовая прибыль показала прирост на 37%, достигнув 91,24 млрд руб., что связано с сокращением операционных затрат и повышением эффективности производственных процессов. Операционная прибыль увеличилась почти в три раза – с 24,44 млрд руб. в 2023 г. до 69,3 млрд руб.
EBITDA компании достигла 73,77 млрд руб., что подтверждает высокую рентабельность бизнеса в условиях растущих цен на сырье. Чистый денежный поток оказался отрицательным и составил –7,13 млрд руб., что связано с увеличением капитальных вложений до 42,86 млрд руб. и выплатами по кредитам. Долговая нагрузка компании остается значительной: на конец года объем долгосрочных обязательств составил 80,59 млрд руб., краткосрочных – 7,73 млрд руб.
В конце ноября «Ведомости» писали, что добыча газа в России в январе – октябре 2024 г. выросла на 8% год к году и составила около 578 млрд куб. м. При этом в октябре рост замедлился: российские компании в прошлом месяце увеличили добычу примерно на 2% в сравнении с показателем октября 2023 г. до 61,5 млрд куб. м. В сентябре рост в годовом выражении составлял 6%, в августе – около 10%.
Основной объем прироста добычи пришелся на «Газпром», говорит один из собеседников. По его словам, компания увеличила производство газа более чем на 10% в годовом выражении. В целом добыча прочих производителей (сюда же входит статистика по «Газпрому»), отметил он, за отчетный период составила около 370 млрд куб. м.