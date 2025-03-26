Чистая прибыль «Русснефти» в 2024 году по МСФО составила 54,3 млрд рублей

В конце ноября «Ведомости» писали, что добыча газа в России в январе – октябре 2024 г. выросла на 8% год к году и составила около 578 млрд куб. м. При этом в октябре рост замедлился: российские компании в прошлом месяце увеличили добычу примерно на 2% в сравнении с показателем октября 2023 г. до 61,5 млрд куб. м. В сентябре рост в годовом выражении составлял 6%, в августе – около 10%.