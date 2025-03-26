Путин отменил указ о временном управлении активами российской «дочки» Ariston

29 апреля стало известно, что в министерство иностранных дел Италии был вызван посол России в стране Алексей Парамонов. Причиной вызова стало желание получить разъяснения по поводу передачи активов «дочки» Ariston «Газпрому». В сообщении дипломатического представительства отмечалось, что Парамонов предоставил исчерпывающую информацию о законности и обоснованности решения о передаче компании. Было отмечено, что эти действия были предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним иностранных государств.