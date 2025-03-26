Путин отменил указ о временном управлении активами российской «дочки» Ariston
Президент РФ Владимир Путин исключил российскую «дочку» Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что он вступает в силу с момента его публикации.
26 апреля 2024 г. 100% долей компании ООО «Аристон термо Русь» указом главы государства были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
29 апреля стало известно, что в министерство иностранных дел Италии был вызван посол России в стране Алексей Парамонов. Причиной вызова стало желание получить разъяснения по поводу передачи активов «дочки» Ariston «Газпрому». В сообщении дипломатического представительства отмечалось, что Парамонов предоставил исчерпывающую информацию о законности и обоснованности решения о передаче компании. Было отмечено, что эти действия были предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним иностранных государств.
«Газпром бытовые системы» является крупнейшим производителем бытового газового оборудования в России и представляет собой дочернюю компанию ПАО «Газпром». В то время как ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее итальянской корпорации Ariston Holding N.V., специализируется на производстве отопительного оборудования.