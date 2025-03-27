Первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель
Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал первый полет самолета Superjet с полностью импортозамещенными компонентами в апреле.
«С российскими двигателями Superjet уже полетел недавно, вы наверняка видели. А в полностью импортозамещенном облике – со всеми отечественными системами – в апреле месяце планируется», – сказал он (цитата по ТАСС).
14 марта глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что импортозамещенный Superjet приступил к летным сертификационным испытаниям, к середине марта было выполнено более 20% запланированных работ. Серийное производство МС-21 и обновленных SJ-100 планируется начать в 2026 г.
Первый полет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил в августе 2023 г. В Минпромторге отмечали, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м, в полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч. SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих.