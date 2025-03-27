Первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель

Первый полет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил в августе 2023 г. В Минпромторге отмечали, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м, в полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч. SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих.