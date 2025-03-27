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Первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель

Ведомости

Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал первый полет самолета Superjet с полностью импортозамещенными компонентами в апреле.

«С российскими двигателями Superjet уже полетел недавно, вы наверняка видели. А в полностью импортозамещенном облике – со всеми отечественными системами – в апреле месяце планируется», – сказал он (цитата по ТАСС).

14 марта глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что импортозамещенный Superjet приступил к летным сертификационным испытаниям, к середине марта было выполнено более 20% запланированных работ. Серийное производство МС-21 и обновленных SJ-100 планируется начать в 2026 г. 

Первый полет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил в августе 2023 г. В Минпромторге отмечали, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м, в полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч. SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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