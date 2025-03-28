Сийярто: MOL намерена инвестировать в добычу нефти и газа в России
Венгерская нефтегазовая компания MOL заинтересована в инвестициях в разведку месторождений нефти и газа в России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто «РИА Новости».
По его словам, до настоящего времени энергетическое сотрудничество Будапешта и Москвы было «действительно замечательным».
«Но это было в основном связано с тем, чтобы быть потребителем российских энергоносителей за одним лишь исключением, а именно – с деятельностью MOL в рамках BaiTex, где у MOL есть контрольный пакет акций, а у турецкой государственной нефтяной компании TPAO – миноритарные акции. Этот проект приносит прибыль», – отметил венгерский министр.
Сийярто подчеркнул, что совместное предприятие получает прибыль в России и есть стремление «реинвестировать ее здесь».
«Они хотели бы войти в новые проекты здесь, и они ищут возможность инвестировать в геологоразведку здесь, в России», – сказал Сийярто.
26 марта состоялась встреча вице-премьера России Александра Новака с Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Москвой и ценит его результаты. Венгрия приветствует реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» и стремится к диалогу по решению вопросов, связанных с финансированием проекта на фоне внешних ограничений, отметил министр. Отмечалось, что в прошлом году по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Новак подчеркнул важность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости этих поставок. В 2024 г. объем поставок газа из РФ в Венгрию достиг рекордных 8,6 млрд куб. м. К 1 марта 2025 г. показатель составил 1,18 млрд куб. м.