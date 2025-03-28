Сийярто: MOL намерена инвестировать в добычу нефти и газа в России

26 марта состоялась встреча вице-премьера России Александра Новака с Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Москвой и ценит его результаты. Венгрия приветствует реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» и стремится к диалогу по решению вопросов, связанных с финансированием проекта на фоне внешних ограничений, отметил министр. Отмечалось, что в прошлом году по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Новак подчеркнул важность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости этих поставок. В 2024 г. объем поставок газа из РФ в Венгрию достиг рекордных 8,6 млрд куб. м. К 1 марта 2025 г. показатель составил 1,18 млрд куб. м.