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Сийярто: MOL намерена инвестировать в добычу нефти и газа в России

Ведомости

Венгерская нефтегазовая компания MOL заинтересована в инвестициях в разведку месторождений нефти и газа в России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто «РИА Новости».

По его словам, до настоящего времени энергетическое сотрудничество Будапешта и Москвы было «действительно замечательным».

«Но это было в основном связано с тем, чтобы быть потребителем российских энергоносителей за одним лишь исключением, а именно – с деятельностью MOL в рамках BaiTex, где у MOL есть контрольный пакет акций, а у турецкой государственной нефтяной компании TPAO – миноритарные акции. Этот проект приносит прибыль», – отметил венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что совместное предприятие получает прибыль в России и есть стремление «реинвестировать ее здесь».

«Они хотели бы войти в новые проекты здесь, и они ищут возможность инвестировать в геологоразведку здесь, в России», – сказал Сийярто.

26 марта состоялась встреча вице-премьера России Александра Новака с Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Москвой и ценит его результаты. Венгрия приветствует реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» и стремится к диалогу по решению вопросов, связанных с финансированием проекта на фоне внешних ограничений, отметил министр. Отмечалось, что в прошлом году по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Новак подчеркнул важность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости этих поставок. В 2024 г. объем поставок газа из РФ в Венгрию достиг рекордных 8,6 млрд куб. м. К 1 марта 2025 г. показатель составил 1,18 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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