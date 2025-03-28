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Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

Ведомости

С 1 сентября Минтранс России предлагает ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Документ с соответствующей инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве пояснили, что дополнительные средства позволят ускорить модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Оплачивать сбор должны будут авиакомпании, использующие авиагавани. В качестве примера приводится модель, уже применяемая в Шереметьево.

«Предполагается, что сбор и его дальнейшее перечисление будет осуществляться российскими и иностранными перевозчиками», – говорится в сообщении Минтранса.

Контроль за размером платежей и распределением средств фонда будут осуществлять органы власти. По данным Минтранса, новая мера затронет аэропорты, входящие в состав крупных холдингов.

13 января стало известно, что федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минтрансу. Пояснялось, что вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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