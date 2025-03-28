Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов
С 1 сентября Минтранс России предлагает ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Документ с соответствующей инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В министерстве пояснили, что дополнительные средства позволят ускорить модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Оплачивать сбор должны будут авиакомпании, использующие авиагавани. В качестве примера приводится модель, уже применяемая в Шереметьево.
«Предполагается, что сбор и его дальнейшее перечисление будет осуществляться российскими и иностранными перевозчиками», – говорится в сообщении Минтранса.
Контроль за размером платежей и распределением средств фонда будут осуществлять органы власти. По данным Минтранса, новая мера затронет аэропорты, входящие в состав крупных холдингов.
13 января стало известно, что федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минтрансу. Пояснялось, что вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты.