Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

13 января стало известно, что федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минтрансу. Пояснялось, что вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты.