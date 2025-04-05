Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Об этом говорится в заявлении ОПЕК.
Комитет рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль текущего года и отметил соответствие всем договоренностям альянса. Следующее заседание комитета ОПЕК+ запланировано на 28 мая.
3 апреля ОПЕК сообщил, что восемь стран альянса изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Соответствующее решение принято в связи с благоприятными рыночными условиями и позитивными перспективами. Постепенное наращивание добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка.
В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться каждый месяц.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.