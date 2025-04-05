Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти

3 апреля ОПЕК сообщил, что восемь стран альянса изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Соответствующее решение принято в связи с благоприятными рыночными условиями и позитивными перспективами. Постепенное наращивание добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка.