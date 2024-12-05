Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до апреля 2025 года
Страны – участницы объединения ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до апреля 2025 г., следует из сообщения на сайте организации.
«Страны продлят свои дополнительные добровольные корректировки в размере 2,2 млн б/с, о которых было объявлено в ноябре 2023 г., до конца марта 2025 г.», – говорится в сообщении.
С апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн б/с будут постепенно отменяться ежемесячно, уточняется в публикации. Также продлевается период компенсаций до конца июня 2026 г.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
3 ноября этого года страны – члены ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение до сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. В июне, после публикации коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса, в правительстве России сообщили, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г.
Страны – члены ОПЕК+ в октябре снизили производство на 283 000 баррелей в сутки. Общий объем производства составил 35,088 млн б/с – без учета стран, освобожденных от обязательств сделки (Ирана, Ливии и Венесуэлы). Альянс добывал ниже плана на 154 000 б/с. Страны ОПЕК+ в октябре должны были добывать 35,242 млн б/с.