Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до апреля 2025 года

3 ноября этого года страны – члены ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение до сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. В июне, после публикации коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса, в правительстве России сообщили, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г.