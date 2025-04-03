Страны ОПЕК+ в мае ускорят рост добычи нефти до 411 000 баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+ изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Об этом говорится в заявлении на сайте ОПЕК.
Согласно сообщению, такое решение принято из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.
5 декабря страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться ежемесячно, уточняется в публикации.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.