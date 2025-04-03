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Страны ОПЕК+ в мае ускорят рост добычи нефти до 411 000 баррелей в сутки

Ведомости

Восемь стран ОПЕК+ изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Об этом говорится в заявлении на сайте ОПЕК.

Согласно сообщению, такое решение принято из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.

5 декабря страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться ежемесячно, уточняется в публикации.

В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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