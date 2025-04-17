Орешкин назвал маркетплейсы одной из причин снижения структурной безработицы
Цифровые маркетплейсы – одна из причин, по которой в России снижается структурная безработица. Об этом сообщил замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пишет ТАСС.
Спрос стал доступен практически из любой точки России, пояснил Орешкин на Конференции инновационных технологий электронной коммерции. Маркетплейсы, по его словам, – одна из важнейших структурных реформ, которая обеспечила устойчивую динамику российской экономики в последние годы.
За последние пять лет российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза – с 1,7 трлн до 12,6 трлн руб. Доля электронной коммерции в общей розничной торговле за этот период выросла с 5 до 23%. Эксперты называют универсальные маркетплейсы основным драйвером роста. Их совокупный оборот за эти годы вырос в 20 раз, а доля – в 2,8 раза: с 23 до 64%.