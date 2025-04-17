Орешкин назвал маркетплейсы одной из причин снижения структурной безработицы

За последние пять лет российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза – с 1,7 трлн до 12,6 трлн руб. Доля электронной коммерции в общей розничной торговле за этот период выросла с 5 до 23%. Эксперты называют универсальные маркетплейсы основным драйвером роста. Их совокупный оборот за эти годы вырос в 20 раз, а доля – в 2,8 раза: с 23 до 64%.