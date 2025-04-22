Boeing продает часть Digital Aviation Solutions фонду Thoma Bravo за $10,5 млрд
Boeing заключил соглашение о продаже части своего подразделения Digital Aviation Solutions, включая юрлица Jeppesen, ForeFlight, AerData, OzRunways, инвестфонду Thoma Bravo за $10,55 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Соглашение предусматривает обмен данными и будущее сотрудничество для обеспечения непрерывной работы проданных активов под управлением Thoma Bravo. В авиастроительной корпорации уточнили, что сделка укрепит материальное положение Boeing и позволит сосредоточиться на основном бизнесе и технических операциях.
Boeing подчеркнул, что сохранит за собой цифровые решения для обслуживания, диагностики и прогнозирования состояния воздушного флота.
«Эта сделка является важной частью нашей стратегии по фокусировке на основных направлениях бизнеса, укреплению баланса и поддержанию кредитного рейтинга инвестиционного уровня», – заявил президент и главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг.
В Boeing добавили, что в подразделении Digital Aviation Solutions работает около 3900 сотрудников, часть из которых перейдет в Thoma Bravo. Компания сотрудничает с фондом для плавного перехода и выполнения обязательств перед заказчиками, говорится в сообщении.
Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2025 г.