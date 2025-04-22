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Boeing продает часть Digital Aviation Solutions фонду Thoma Bravo за $10,5 млрд

Ведомости

Boeing заключил соглашение о продаже части своего подразделения Digital Aviation Solutions, включая юрлица Jeppesen, ForeFlight, AerData, OzRunways, инвестфонду Thoma Bravo за $10,55 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Соглашение предусматривает обмен данными и будущее сотрудничество для обеспечения непрерывной работы проданных активов под управлением Thoma Bravo. В авиастроительной корпорации уточнили, что сделка укрепит материальное положение Boeing и позволит сосредоточиться на основном бизнесе и технических операциях.

Boeing подчеркнул, что сохранит за собой цифровые решения для обслуживания, диагностики и прогнозирования состояния воздушного флота.

«Эта сделка является важной частью нашей стратегии по фокусировке на основных направлениях бизнеса, укреплению баланса и поддержанию кредитного рейтинга инвестиционного уровня», – заявил президент и главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг.

В Boeing добавили, что в подразделении Digital Aviation Solutions работает около 3900 сотрудников, часть из которых перейдет в Thoma Bravo. Компания сотрудничает с фондом для плавного перехода и выполнения обязательств перед заказчиками, говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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