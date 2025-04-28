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Выручка Segezha Group по МСФО выросла на 15% в 2024 году

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Консолидированная выручка одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов Segezha Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. выросла на 15% до 101,9 млрд руб., следует из материалов группы.

Показатель OIBDA (операционная прибыль) увеличился на 8% до 10 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 г. составил 147,9 млрд руб. Капитальные затраты за прошлый год снизились на 7% до 7,2 млрд руб.

Segezha Group закончил 2023 г. с чистым убытком почти в 16 млрд руб. Выручка холдинга уменьшилась на 9% до 88,5 млрд руб., OIBDA – на 60% до 9,3 млрд руб., маржинальность по OIBDA – на 14 п. п. до 10%. Долг группы за 2023 г. увеличился на 8% и достиг 133,2 млрд руб., соотношение долг/OIBDA составило 14,4.

28 августа 2024 г. сообщалось, что убыток Segezha Group за полгода вырос на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня прошлого года общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше, чем в конце I квартала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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