Выручка Segezha Group по МСФО выросла на 15% в 2024 году

Segezha Group закончил 2023 г. с чистым убытком почти в 16 млрд руб. Выручка холдинга уменьшилась на 9% до 88,5 млрд руб., OIBDA – на 60% до 9,3 млрд руб., маржинальность по OIBDA – на 14 п. п. до 10%. Долг группы за 2023 г. увеличился на 8% и достиг 133,2 млрд руб., соотношение долг/OIBDA составило 14,4.