Выручка Segezha Group по МСФО выросла на 15% в 2024 году
Консолидированная выручка одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов Segezha Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. выросла на 15% до 101,9 млрд руб., следует из материалов группы.
Показатель OIBDA (операционная прибыль) увеличился на 8% до 10 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 г. составил 147,9 млрд руб. Капитальные затраты за прошлый год снизились на 7% до 7,2 млрд руб.
Segezha Group закончил 2023 г. с чистым убытком почти в 16 млрд руб. Выручка холдинга уменьшилась на 9% до 88,5 млрд руб., OIBDA – на 60% до 9,3 млрд руб., маржинальность по OIBDA – на 14 п. п. до 10%. Долг группы за 2023 г. увеличился на 8% и достиг 133,2 млрд руб., соотношение долг/OIBDA составило 14,4.
28 августа 2024 г. сообщалось, что убыток Segezha Group за полгода вырос на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня прошлого года общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше, чем в конце I квартала.