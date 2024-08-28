Убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24%

Компания демонстрирует снижение финансовых показателей на фоне фактической потери в 2022 г. европейского рынка, который являлся основным для холдинга. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз с 10 июля 2022 г. ввел эмбарго на импорт древесины, фанеры, плит и пеллет из РФ. В октябре под запрет попали поставки российской целлюлозы и отдельных видов бумаги и картона. На фоне санкций Segezha Group избавилась от европейские активов – были проданы семь заводов по выпуску бумажной упаковки в Европе и Турции общей мощностью 704 млн мешков в год.