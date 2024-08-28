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Убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24%

Ведомости

Убыток одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов Segezha за полгода вырос на 24% год к году, до 9,5 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании за второй квартал 2024 г.

На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала.

Выручка компании увеличилась на 14% по сравнению с первым кварталом, до 26,1 млрд руб. OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) выросла на 27%, до 3,2 млрд руб.

На фоне публикации отчестности акции Segezha Group упали на 7%, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.

22 марта стало известно, что Segezha Group закончил 2023 г. с чистым убытком почти в 16 млрд руб. Выручка холдинга за прошлый год сократилась на 9% до 88,5 млрд руб., OIBDA – на 60% до 9,3 млрд руб., маржинальность по OIBDA – на 14 п. п. до 10%. Долг группы за год вырос на 8% и достиг 133,2 млрд руб., соотношение долг/OIBDA составило 14,4.

Компания демонстрирует снижение финансовых показателей на фоне фактической потери в 2022 г. европейского рынка, который являлся основным для холдинга. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз с 10 июля 2022 г. ввел эмбарго на импорт древесины, фанеры, плит и пеллет из РФ. В октябре под запрет попали поставки российской целлюлозы и отдельных видов бумаги и картона. На фоне санкций Segezha Group избавилась от европейские активов – были проданы семь заводов по выпуску бумажной упаковки в Европе и Турции общей мощностью 704 млн мешков в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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