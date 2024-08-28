Убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24%
Убыток одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов Segezha за полгода вырос на 24% год к году, до 9,5 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании за второй квартал 2024 г.
На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала.
Выручка компании увеличилась на 14% по сравнению с первым кварталом, до 26,1 млрд руб. OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) выросла на 27%, до 3,2 млрд руб.
На фоне публикации отчестности акции Segezha Group упали на 7%, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
22 марта стало известно, что Segezha Group закончил 2023 г. с чистым убытком почти в 16 млрд руб. Выручка холдинга за прошлый год сократилась на 9% до 88,5 млрд руб., OIBDA – на 60% до 9,3 млрд руб., маржинальность по OIBDA – на 14 п. п. до 10%. Долг группы за год вырос на 8% и достиг 133,2 млрд руб., соотношение долг/OIBDA составило 14,4.
Компания демонстрирует снижение финансовых показателей на фоне фактической потери в 2022 г. европейского рынка, который являлся основным для холдинга. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз с 10 июля 2022 г. ввел эмбарго на импорт древесины, фанеры, плит и пеллет из РФ. В октябре под запрет попали поставки российской целлюлозы и отдельных видов бумаги и картона. На фоне санкций Segezha Group избавилась от европейские активов – были проданы семь заводов по выпуску бумажной упаковки в Европе и Турции общей мощностью 704 млн мешков в год.