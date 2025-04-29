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Долги угольной отрасли по кредитам могут вырасти на четверть в 2025 году

Ведомости

Минэнерго прогнозирует рост долгов угольной отрасли в 2025 г. с 1,191 трлн до 1,5 трлн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства, подготовленные к совещанию под председательством вице-премьера Александра Новака, которое прошло 24 апреля.

В «зоне риска» – 30 организаций, 10 из которых уже прекратили работу. Еще пять – АО «УК «Сила Сибири», АО «УК «Разрез Степной», АО «УК «Северный Кузбасс», АО «СУПК» и ООО «Шахта Инская» – попросили поддержки у государства. Большая часть этих компаний хотят отсрочек по налогам и сборам и моратория на банкротство. Они приводят оценку влияния на EBIDTA в 2025–2030 гг. при условии господдержки. Например, показатель АО «УК «Сила Сибири» с поддержкой может достичь 13,3 млрд руб., а без помощи властей – 3,8 млрд руб.

Актуальная версия антикризисной программы предусматривает меры, включающие в себя работу по этому блоку. В том числе, предполагается формирование «специальной организации» по оздоровлению и санации. Под контролем государства она займется реструктуризацией предприятий с применением «управленческой экспертизы» группы «Сибуглемет» (находится в периметре ВЭБ.РФ). В частности, речь об участии в процедуре банкротства в отношении бесперспективных для оздоровления организаций, разработке и реализации проектов консервации, обеспечения безопасности ликвидируемых.

Что касается перспективных угольных предприятий, имеющих трудности, то они подвергнутся процедуре оздоровления и санации с применением «соответствующих финансовых инструментов». Эту работу проведут Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго совместно с ВЭБ.РФ. Кроме того, при участии Банка России предусмотрена работа по стимулированию кредитных организаций к реструктуризации долгов предприятий угольной отрасли. Требуется также реструктуризация задолженности компаний, предоставляющих угольщикам услуги лизинга. В частности, речь о введении специальных требований к кредитным организациям не увеличивать нормативы резервирования по выданным кредитам.

В начале апреля «Ведомости» писали со ссылкой на материалы Минэнерго, что российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. С санкционным давлением и другими внешними вызовами связана основная часть потерь угольщиков – почти 1,26 трлн руб. Еще 826 млрд руб. с 2022 г. было изъято из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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