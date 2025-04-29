Долги угольной отрасли по кредитам могут вырасти на четверть в 2025 году

В «зоне риска» – 30 организаций, 10 из которых уже прекратили работу. Еще пять – АО «УК «Сила Сибири», АО «УК «Разрез Степной», АО «УК «Северный Кузбасс», АО «СУПК» и ООО «Шахта Инская» – попросили поддержки у государства. Большая часть этих компаний хотят отсрочек по налогам и сборам и моратория на банкротство. Они приводят оценку влияния на EBIDTA в 2025–2030 гг. при условии господдержки. Например, показатель АО «УК «Сила Сибири» с поддержкой может достичь 13,3 млрд руб., а без помощи властей – 3,8 млрд руб.