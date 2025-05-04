Трамп не исключил продление отсрочки блокировки TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продлить отсрочку блокировки TikTok в США, которая наступит, если китайский владелец приложения ByteDance к назначенному сроку не продаст его американской компании. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.
«Если ему [TikTok] понадобится продление, я бы был готов дать ему продление. Может, и не понадобится», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы заключения сделки с ByteDance.
Он также заявил, что хорошо относится к китайскому приложению, TikTok – «это очень интересно».
В конце марта Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения будет заключена до 5 апреля. Если сделка не состоится, писало Reuters, то TikTok могут запретить в США по соображениям национальной безопасности. В апреле американский лидер назвал возражения Китая против новых торговых пошлин США причиной срыва сделки. После этого Трамп одобрил второе продление работы приложения на 75 дней, напоминает NBC News.