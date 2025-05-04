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Трамп не исключил продление отсрочки блокировки TikTok в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продлить отсрочку блокировки TikTok в США, которая наступит, если китайский владелец приложения ByteDance к назначенному сроку не продаст его американской компании. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

«Если ему [TikTok] понадобится продление, я бы был готов дать ему продление. Может, и не понадобится», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы заключения сделки с ByteDance.

Он также заявил, что хорошо относится к китайскому приложению, TikTok – «это очень интересно». 

В конце марта Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения будет заключена до 5 апреля. Если сделка не состоится, писало Reuters, то TikTok  могут запретить в США по соображениям национальной безопасности. В апреле американский лидер назвал возражения Китая против новых торговых пошлин США причиной срыва сделки. После этого Трамп одобрил второе продление работы приложения на 75 дней, напоминает NBC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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