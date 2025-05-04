Трамп не исключил продление отсрочки блокировки TikTok в США

В конце марта Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения будет заключена до 5 апреля. Если сделка не состоится, писало Reuters, то TikTok могут запретить в США по соображениям национальной безопасности. В апреле американский лидер назвал возражения Китая против новых торговых пошлин США причиной срыва сделки. После этого Трамп одобрил второе продление работы приложения на 75 дней, напоминает NBC News.