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«Яндекс» купил платформу для управляющих компаний «Домиленд»

Ведомости

Компания «Яндекс» купила платформу для девелоперов и управляющих компаний «Домиленд» у группы «Самолет». Об этом сообщает Forbes.

Ожидается, что приобретение сервиса поможет «Яндексу» с развитием экосистемы в городской среде, а также получить инфраструктурную точку входа в жилую недвижимость с потенциалом цифровизации.

«Яндекс» полностью консолидирует все активы «Домиленда», включая основную IT-платформу и совместные проекты. Финансовые условия сделки не раскрывают, но эксперты оценивают их в диапазоне 300-675 млн руб., пишет журнал.

Команда «Домиленда» во главе с гендиректором Дарьей Вороновой продолжит работу под брендом. Все текущие партнерства сервиса и условия работы с клиентами также сохранятся без изменений. Теперь разработка и развитие продуктов «Домиленда» будет вестись в синергии с «Яндексом». Ожидается, что это позволит предлагать пользователям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах.

«Домиленд» был основан в 2017 г. Кириллом и Дарьей Вороновыми. Сейчас на платформе доступны 30 продуктов по модели SaaS. Среди них такие сервисы, как автоматизация работы аварийно-диспетчерских служб, общих собраний собственников, счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы и др.

16 апреля «Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry. Эта сделка призвана расширить клиентскую базу «Яндекса» и увеличить географию логистических сервисов и решений для электронной коммерции. Ожидается, что техническая и операционная интеграция двух компаний завершится до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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