«Яндекс» купил платформу для управляющих компаний «Домиленд»

Команда «Домиленда» во главе с гендиректором Дарьей Вороновой продолжит работу под брендом. Все текущие партнерства сервиса и условия работы с клиентами также сохранятся без изменений. Теперь разработка и развитие продуктов «Домиленда» будет вестись в синергии с «Яндексом». Ожидается, что это позволит предлагать пользователям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах.