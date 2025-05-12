«Яндекс» купил платформу для управляющих компаний «Домиленд»
Ожидается, что приобретение сервиса поможет «Яндексу» с развитием экосистемы в городской среде, а также получить инфраструктурную точку входа в жилую недвижимость с потенциалом цифровизации.
«Яндекс» полностью консолидирует все активы «Домиленда», включая основную IT-платформу и совместные проекты. Финансовые условия сделки не раскрывают, но эксперты оценивают их в диапазоне 300-675 млн руб., пишет журнал.
Команда «Домиленда» во главе с гендиректором Дарьей Вороновой продолжит работу под брендом. Все текущие партнерства сервиса и условия работы с клиентами также сохранятся без изменений. Теперь разработка и развитие продуктов «Домиленда» будет вестись в синергии с «Яндексом». Ожидается, что это позволит предлагать пользователям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах.
«Домиленд» был основан в 2017 г. Кириллом и Дарьей Вороновыми. Сейчас на платформе доступны 30 продуктов по модели SaaS. Среди них такие сервисы, как автоматизация работы аварийно-диспетчерских служб, общих собраний собственников, счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы и др.