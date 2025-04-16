«Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry

«Яндекс» объявил о покупке службы доставки BoxberryПроцесс интеграции завершится к концу 2025 года
Ожидается, что техническая и операционная интеграция двух компаний завершится до конца 2025 г. Команда Boxberry продолжит работу над развитием логистических сервисов в составе «Яндекса».
В результате интеграции пункты выдачи заказов «Яндекса», а также сервис «Яндекс.Доставка» появятся более чем в 20 новых регионах страны, включая Сибирь и Дальневосточный федеральный округ. В тех регионах, где «Яндекс.Доставка» уже функционирует, планируется нарастить число пунктов выдачи.
После завершения процесса объединения клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» в области электронной коммерции и логистики: технологиям, сервисам и развитой сети распределения. Они смогут отправлять товары через сеть из более чем 14 000 пунктов выдачи, им станут доступны услуги более чем 60 сортировочных центров «Яндекса».
Спектр вариантов доставки для клиентов Boxberry также расширится. Они смогут воспользоваться экспресс-доставкой и внутримуниципальной доставкой.
Boxberry является одной из крупнейших служб доставки для интернет-магазинов и частных лиц в России. Компания работает на отечественном рынке с 2010 г., а годом позже было запущено международное направление – тогда она стала не только оказывать транспортные услуги, но и заниматься таможенным оформлением.