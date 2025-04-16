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«Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry

Процесс интеграции завершится к концу 2025 года
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry. Эта сделка призвана расширить клиентскую базу «Яндекса» и увеличить географию логистических сервисов и решений для электронной коммерции, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что техническая и операционная интеграция двух компаний завершится до конца 2025 г. Команда Boxberry продолжит работу над развитием логистических сервисов в составе «Яндекса».

В результате интеграции пункты выдачи заказов «Яндекса», а также сервис «Яндекс.Доставка» появятся более чем в 20 новых регионах страны, включая Сибирь и Дальневосточный федеральный округ. В тех регионах, где «Яндекс.Доставка» уже функционирует, планируется нарастить число пунктов выдачи.

После завершения процесса объединения клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» в области электронной коммерции и логистики: технологиям, сервисам и развитой сети распределения. Они смогут отправлять товары через сеть из более чем 14 000 пунктов выдачи, им станут доступны услуги более чем 60 сортировочных центров «Яндекса».

Спектр вариантов доставки для клиентов Boxberry также расширится. Они смогут воспользоваться экспресс-доставкой и внутримуниципальной доставкой.

Boxberry является одной из крупнейших служб доставки для интернет-магазинов и частных лиц в России. Компания работает на отечественном рынке с 2010 г., а годом позже было запущено международное направление – тогда она стала не только оказывать транспортные услуги, но и заниматься таможенным оформлением.

В декабре 2024 г. «Яндекс» приобрел 100% сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!». Он вошел в новое бизнес-направление «Яндекс.Go», которое объединяет все арендные сервисы компании. Сумму сделки «Яндекс» не раскрывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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