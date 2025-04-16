«Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry

Boxberry является одной из крупнейших служб доставки для интернет-магазинов и частных лиц в России. Компания работает на отечественном рынке с 2010 г., а годом позже было запущено международное направление – тогда она стала не только оказывать транспортные услуги, но и заниматься таможенным оформлением.