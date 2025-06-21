Сечин назвал энергетику движущей силой новой технологической революции
Энергетический сектор является одной из основных движущих сил новой технологической революции. Такое мнение выразил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Сечин отметил, что цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда.
По оценке инвестбанка Goldman Sachs, широкомасштабное внедрение высоких технологий позволит увеличить производительность труда на 1,5 п. п. для развитых стран и на 1 п. п. для развивающихся стран в течение 10 лет, сказал он. Но развитие технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, что означает многократный рост потребления энергии, подчеркнул глава «Роснефти».
Сечин напомнил, что, по данным Международного энергетического агентства, потребности в электроэнергии одного центра обработки (ЦОД) данных мощностью 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 000 домохозяйств. «В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз», – отметил глава «Роснефти».
По словам Сечина, ЦОД внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. «По прогнозам, к 2030 г. их потребление электроэнергии более чем удвоится и достигнет 1000 ТВт ч, что сопоставимо с текущим потреблением Японии», – сказал глава «Роснефти».
В качестве примера влияния цифровизации на мировую энергосистему Сечин также привел развитие рынка криптовалют. По его словам, менее чем за 10 лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление сети биткойна в мае 2025 г. превысило уровень потребления электроэнергии в Польше.
Сечин отметил, что цифровая революция открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли, в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли. Он привел в пример оценки экспертов, согласно которым рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 г. Сейчас 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. По оценкам экспертов, в следующие пять лет внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год, отметил глава «Роснефти».