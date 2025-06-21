Сечин назвал энергетику движущей силой новой технологической революции

Сечин отметил, что цифровая революция открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли, в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли. Он привел в пример оценки экспертов, согласно которым рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 г. Сейчас 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. По оценкам экспертов, в следующие пять лет внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год, отметил глава «Роснефти».