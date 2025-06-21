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Сечин назвал энергетику движущей силой новой технологической революции

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Энергетический сектор является одной из основных движущих сил новой технологической революции. Такое мнение выразил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Сечин отметил, что цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда.

По оценке инвестбанка Goldman Sachs, широкомасштабное внедрение высоких технологий позволит увеличить производительность труда на 1,5 п. п. для развитых стран и на 1 п. п. для развивающихся стран в течение 10 лет, сказал он. Но развитие технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, что означает многократный рост потребления энергии, подчеркнул глава «Роснефти».

Сечин напомнил, что, по данным Международного энергетического агентства, потребности в электроэнергии одного центра обработки (ЦОД) данных мощностью 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 000 домохозяйств. «В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз», – отметил глава «Роснефти».

По словам Сечина, ЦОД внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. «По прогнозам, к 2030 г. их потребление электроэнергии более чем удвоится и достигнет 1000 ТВт ч, что сопоставимо с текущим потреблением Японии», – сказал глава «Роснефти».

В качестве примера влияния цифровизации на мировую энергосистему Сечин также привел развитие рынка криптовалют. По его словам, менее чем за 10 лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление сети биткойна в мае 2025 г. превысило уровень потребления электроэнергии в Польше.

Сечин отметил, что цифровая революция открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли, в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли. Он привел в пример оценки экспертов, согласно которым рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 г. Сейчас 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. По оценкам экспертов, в следующие пять лет внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год, отметил глава «Роснефти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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