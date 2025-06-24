«Домодедово» увеличит ряд тарифов для российских авиакомпаний на 7% с 1 июля
Аэропорт «Домодедово» с 1 июля поднимет в среднем на 7% тарифы для российских перевозчиков, говорится на сайте аэропорта. В материалах отмечается, что при расчете тарифов, при которых учитывается количество пассажиров, авиакомпании получают скидку 50% на каждого ребенка от 2 до 12 лет. Тарифы также не касаются детей до 2 лет.
Увеличение коснется сбора на обеспечение транспортной безопасности. Рост составит 7,3%, тариф вырастет с 410 до 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях поднимется с 440 до 470 руб., на международных – с 490 до 525 руб. Размер индексации в этих случаях составит 6,8% и 7,1% соответственно.
Росимущество получило полный контроль над ООО «ДМЕ холдинг», который владеет активами аэропорта «Домодедово». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 июня. Ранее холдинг принадлежал Дмитрию Каменщику. 17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг». Всего структурам аэропорта и самому Каменщику предъявили 32 иска. Претензии заключались в том, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.