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«Домодедово» увеличит ряд тарифов для российских авиакомпаний на 7% с 1 июля

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Аэропорт «Домодедово» с 1 июля поднимет в среднем на 7% тарифы для российских перевозчиков, говорится на сайте аэропорта. В материалах отмечается, что при расчете тарифов, при которых учитывается количество пассажиров, авиакомпании получают скидку 50% на каждого ребенка от 2 до 12 лет. Тарифы также не касаются детей до 2 лет.

Увеличение коснется сбора на обеспечение транспортной безопасности. Рост составит 7,3%, тариф вырастет с 410 до 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях поднимется с 440 до 470 руб., на международных – с 490 до 525 руб. Размер индексации в этих случаях составит 6,8% и 7,1% соответственно.

Росимущество получило полный контроль над ООО «ДМЕ холдинг», который владеет активами аэропорта «Домодедово». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 июня. Ранее холдинг принадлежал Дмитрию Каменщику. 17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг». Всего структурам аэропорта и самому Каменщику предъявили 32 иска. Претензии заключались в том, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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