«Домодедово» увеличит ряд тарифов для российских авиакомпаний на 7% с 1 июля

Аэропорт «Домодедово» с 1 июля поднимет в среднем на 7% тарифы для российских перевозчиков, говорится на сайте аэропорта. В материалах отмечается, что при расчете тарифов, при которых учитывается количество пассажиров, авиакомпании получают скидку 50% на каждого ребенка от 2 до 12 лет. Тарифы также не касаются детей до 2 лет.