WSJ: война Ирана и Израиля повысила интерес КНР к российской «Силе Сибири – 2»

17 июня вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что проект «Сила Сибири – 2» все еще сохраняет значимость в рамках сотрудничества с Китаем. Тогда он отметил, что страна наращивает потребление природного газа, и привел данные, согласно которым в 2024 г. его объем составил 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021. Детали реализации сотрудничества при этом он назвал предметом закрытых коммерческих переговоров.