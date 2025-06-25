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WSJ: война Ирана и Израиля повысила интерес КНР к российской «Силе Сибири – 2»

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Конфликт между Ираном и Израилем повысил интерес Китая к российскому газопроводу «Сила Сибири – 2». Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание пишет, что проект трубопровода «увяз в разногласиях по поводу ценообразования и условий», а также в опасениях Китая оказаться в большой зависимости от РФ в плане поставок энергоносителей.

«Но недавняя война на Ближнем Востоке дала Пекину повод пересмотреть надежность нефти и природного газа, которые он получает из региона», – говорится в материале.

Китай получает около 30% своего газа в виде сжиженного природного газа из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, но в последние годы независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы «подсели на дешевую иранскую сырую нефть». По данным WSJ, сейчас около 90% экспорта иранской нефти приходится на КНР.

Хотя президент США Дональд Трамп и заявил, что Китай может вновь получать иранскую нефть – даже в обход санкций, – все же Пекин задумывается над альтернативными вариантами, говорят собеседники издания. Опрошенные аналитики считают, что Россия может включить обсуждение проекта в повестку дня, когда президент РФ Владимир Путин посетит китайского лидера Си Цзиньпина в Китае в сентябре.

17 июня вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что проект «Сила Сибири – 2» все еще сохраняет значимость в рамках сотрудничества с Китаем. Тогда он отметил, что страна наращивает потребление природного газа, и привел данные, согласно которым в 2024 г. его объем составил 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021. Детали реализации сотрудничества при этом он назвал предметом закрытых коммерческих переговоров.

Новак в мае отмечал, что тема «Силы Сибири – 2» обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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